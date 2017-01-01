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AK Partili Serdar," Geleceğimiz için şahlanma zamanı"



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ELAZIĞ (İHA) - Anayasa değişikli halk oylamasıyla yeni bir dönem başladığını aktaran TBMM Başkanlık Divanı Üyesi AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Türkiye ve gelecek için şahlanma zamanı olduğunu söyledi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Anayasa değişikliği halk oylamasından 'Evet' çıkmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini öngören halk oylamasında milleti yüksek bir katılımla sandık başına giderek demokrasiye sahip çıktığına vurgu yapan milletvekili Serdar," Huzur içinde sona eren 16 Nisan halk oylaması demokrasi tarihimizde milletin kendi kararıyla verdiği bir seçimdir. Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir dönem başlamıştır. Milletimiz artık hiçbir anti demokratik müdahaleye boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz ihanetini yapan terör örgütüne ve Türkiye'ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı sandıkta vermiştir" dedi.



"Birliğimizi, beraberliğimizi perçinleme zamanı"

Kazananın Türkiye olduğunu dile getiren Serdar," Bugünden itibaren daha parlak bir gelecek, daha aydınlık yarınlar bizleri beklemektedir. Şimdi evet ve hayır diyeniyle el ele vererek büyük Türkiye için, geleceğimiz için şahlanma zamanıdır. Köhnemiş ve içe kapanık bir ülke olmaktan çıkıp, güçlü ve dünyada söz sahibi olma zamanıdır. Dayanışma, bir, beraber, birlikte Türkiye olma zamanıdır. Birliğimizi ve beraberliğimizi perçinleme zamanıdır. 80 milyon vatandaşımızla beraber 2023 ve 2071 hedeflerine koşar adım ilerleyerek daha güçlü, daha müreffeh ve daha istikrarlı bir Türkiye'de buluşma zamanıdır"diye konuştu.

Halk oylamasında Elazığ'ın her zaman olduğu gibi destansı bir başarı hikayesi yazdığını hatırlatan Serdar,"Elazığ yüksek bir oranda evet diyerek devletinden ve milletinden yana olduğunu bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Geleceğine ve yarınlarına sahip çıkarak her türlü övgüyü hak eden aziz milletimize hizmet etmeye devam etmek asli vazifemiz olacaktır"diyerek sözlerini tamamladı.

(HİV-Y)



17.04.2017 10:02:50 TSI

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