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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:06
Hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı
Hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerinden hırsızlık yapan bir kişiyi yakaladı.
Ürgüp'te "İşyerinden Hırsızlık" olayı şüphelisi Ş.Y. (31) büfeden çalmış olduğu yaklaşık 550 paket 17 bin lira değerinde çeşitli markalardaki sigaraları Nevşehir il merkezinde bulunan büfeye satmaya çalıştığı esnada Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(COŞ-AÖ-Y)

17.04.2017 10:14:32 TSI
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