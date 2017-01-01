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Bu köyün yüzde 90'ı Erdoğan hayranı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:58
Bu köyün yüzde 90'ı Erdoğan hayranı
Bu köyün yüzde 90'ı Erdoğan hayranı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Türkiye'de 16 Nisan referandum sonuçları geride kalırken her ilde sandıklardan çıkan dikkat çekici sonuçlar konuşulmaya başlandı. Aydın'da en fazla siyasetin konuşulduğu kırsal mahallelerden biri olan Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi'nde yaşayanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hayranlığı dikkat çekiyor. Her seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 90'ın üzerinde oy çıkan Köyde yaşayan vatandaşlar "Reisten tek isteğimiz O'nu bir kere köyümüzde görmek" diye konuştular.
Yaklaşık 1700 nüfusu ve 1100 seçmeni bulunan Köşk İlçesi'ne bağlı Ildağ Mahallesi'nde son 15 yıldır yapılan seçim ve referandumlarda Recep Tayyip Erdoğan'a destek veriyor. 2005 yılından sonra köyde çocuklara Recep ve Tayyip isimleri de verilirken her seçim Recep Tayyip Erdoğan yüzde 90'nın üzerinde oy alıyor. 16 Nisan Referandumunda da Aydın'da en fazla 'evet' oyu çıkan köylerden biri olan Ilıdağ'da kullanılan 1093 oydan 945'i 'evet' 112'si 'hayır' 36'sı da geçersiz sayıldı.
Uzun Adamı güveniyorlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'a her gelişinde görmeye gittiklerini ve kendisini dinlediklerini belirten köylüler "Biz inandığımız güvendiğimiz kişiye sonuna kadar destek veririz. Bu ülke tarihten bu yana çok sıkıntılar yaşadı. Yeri geldi aç ve açık kaldı kimse gam yemedi. Ancak inanç ve hürriyetler üzerinde oynanan ve oynanmak isteyen oyunlar millete ağır geldi. Ezan'ın Türkçe okunduğu zamanki üzüntü ile aslına uygun okunduğu zamanki sevinci yaşayan herkes bilir. Biz uzun adama güvendik destek veriyoruz" diye konuştular.
En büyük isteğimiz kendisini köyümüzde görmek
Köyde yaşayan yüz kişiden 90'ının oyunu alan ve bir önceki referandumda da köydeki sandıklardan 968 'evet' 88 'hayır' oyunun çıktığını belirten Ilıdağ Mahallesi sakinlerinden Ali Kasap, "Her ne kadar haritada bir dağ köyü olarak görünsek de köyümüzde siyaset bilinci oldukça gelişmiştir. Hatta iktidarı muhalefeti köye kim gelirse gelsin dersini iyi çalışır da gelir. Reis İstanbul belediye başkanı olmadan önce şehrin durumunu görürdük. İstanbul Belediye Başkanı olduktan sonra da şehirdeki değişimi gördük. 1994 yılında Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'na geldi. Köylüler olarak kalabalık bir heyet ile yanına gittik. Tanıştık. Kendisine içimiz ısındı. Daha sonra Ak Parti kuruldu. Partinin kuruluşunun ilk yıllarında Aydın'dan Buharkent istikametine bir açılışa gidiyordu. Köylüler olarak ilçemiz Köşk'e indik. Eskortlar geçer geçmez Erdoğan'ın otobüsünün önüne atlayıp otobüsü durdurduk. Resin elini sıktık. Kısa da olsa hasbıhal ettik. Hatta eskortlar geri döndü. Reis 15 yıldır ne istediyse biz yerine getirdik. Bizim kendisinden tek bir isteğimiz var. Bir kere O'nu köyümüzde görelim başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.
(İK)

17.04.2017 10:58:32 TSI
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