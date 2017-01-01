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'Keşfedilmemiş Amasya'nın sonuçları açıklandı



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Belediyesinin bu yıl 8'incisini düzenlediği Ulusal Cavit Öztürk Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

'Keşfedilmemiş Amasya' konulu yarışmaya 431 yarışmacı bin 467 eserle katıldı. Birincilik ödülünü Amasya'dan Tayfun Taner, ikincilik ödülünü Trabzon'dan Esengül Yavuz, üçüncülük ödülünü ise Kocaeli'den Mustafa Kurtbaş kazandı.

Yarışmanın, katılımcı ve eser sayısı bakımından kategorisinde Türkiye'nin en prestijli fotoğraf yarışması olma özelliğini devam ettirdiğini belirten Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, "Düzenlemiş olduğumuz yarışmayla şehrin tanıtımına katkı sağlamanın yanı sıra fotoğraf sanatına da katkı sağlayarak diğer kurumlara da örnek olmaya devam ediyoruz. Yarışmamızın tüm katılımcılarına teşekkür ediyorum" dedi.

(MÇ-SLH-Y)



17.04.2017 11:31:07 TSI

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