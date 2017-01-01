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Adana'da ilçelerin referandum sonuçları



Nuri Pir

ADANA (İHA) - Adana'da 2010/2017 referandum sonuçları arasında şaşırtıcı farklar çıkmadı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği, Türkiye genelinde resmi olmayan rakamlara göre yüzde 51,4 'evet' oyuyla kabul edildi.

2010 referandumu sadece AK Parti milletvekillerinin önerisiyle gerçekleştirilirken 2017 referandumunda MHP'de destek verdi. Kentte vatandaşların evet/hayır tercihlerinin her iki seçimde de büyük oranda değişmediği görüldü.

İlçelerin 2010 / 2017 anayasa referandumu kıyaslaması ise şöyle:

Seyhan

- Evet: yüzde 39.30 / 36.7

- Hayır: yüzde 60.69 / 63.3

Çukurova

- Evet: yüzde 32.17 / 30.5

- Hayır: yüzde 67.82 / 69.5

Sarıçam

- Evet: yüzde 50.60 / 55.7

- Hayır: yüzde 49.39 / 44.3

Yüreğir

- Evet: yüzde 52.30 / 48.0

- Hayır: yüzde 47.69 / 52.0

Ceyhan

- Evet: yüzde 40.54 / 38.8

- Hayır: yüzde 59.45 / 61.2

Feke

- Evet: yüzde 62.48 / 61.7

- Hayır: yüzde 37.51 / 38.3

Kozan

- Evet: yüzde 54.34 / 55.9

- Hayır: yüzde 45.65 / 44.1

Aladağ

- Evet: yüzde 62.93 / 64.3

- Hayır: yüzde 37.06 / 35.7

İmamoğlu

- Evet: yüzde 56.19 / 58.6

- Hayır: yüzde 43.80 / 41.4

Pozantı

- Evet: yüzde 56.75 / 58.1

- Hayır: yüzde 43.24 / 41.9

Tufanbeyli

- Evet: yüzde 59.90 / 59.5

- Hayır: yüzde 40.09 / 40.5

Karaisalı

- Evet: yüzde 63.41 / 67.5

- Hayır: yüzde 36.58 / 32.5

Saimbeyli

- Evet: yüzde 67.28 / 67.1

- Hayır: yüzde 32.71 / 32.9

Yumurtalık

- Evet: yüzde 38.88 / 45.7

- Hayır: yüzde 61.11 / 54.3

Karataş

- Evet: yüzde 27.99 / 32.2

- Hayır: yüzde 72.00 / 67.8

(NPR-Y)



17.04.2017 12:32:22 TSI

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