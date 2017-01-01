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Yozgat'ta sandıktan 'evet' çıktı



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Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Cumhurbaşkanlığı Anayasa Değişikliği referandumunda yüzde 74.27'lik oranla en çok 'evet' oyu veren iller sıralamasında 6. basamakta yer alan Yozgat'ta ilçelerde de sandıktan 'evet' çıktı.

Yozgat'ta merkez ve 13 ilçeden 245 bin seçmenden sandık başına gitti. Sandıkların açılmasıyla birlikte Yozgat genelinde yüzde 74.27 'evet', yüzde 25.73 ise 'hayır' oyu çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre Yozgat genelinde 179 bin 911 seçmen 'evet' oyu kullanırken 62 bin 338 seçmen ise 'hayır' oyu kullandı.

Referandumda en çok oy veren iller sıralamasında yüzde 74.27 ile 6. sırada yer alan Yozgat'ta Çekerek, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Aydıncık ve Kadışehri ilçeleri yüzde 80 üzerinde 'evet' oyu kullanarak Yozgat'ta sandıktan 'evet' çıkmasını sağladı. Yozgat merkezde ise 43 bin 386 seçmen 'evet' 16 bin 080 seçmen ise 'hayır' oyu kullandı.

Yozgat'ta en az 'evet' oyu çıkan ilçe ise yüzde 53.45'lik oranla Yenifakılı oldu. Yenifakılı'da sandık başına giden seçmen bin 919 'evet' oyu kullanırken bin 671 seçmen 'hayır' oyu kullandı. Yenifakılı'yı yüzde 56.53 ile Boğazlıyan, yüzde 59.19'luk oran ile Çandır ilçesi takip etti.

(BMG-UY-Y-)



17.04.2017 12:44:09 TSI

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