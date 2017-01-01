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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Büyükşehir enerjisini güneşten alacak

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:50
Büyükşehir enerjisini güneşten alacak
Büyükşehir enerjisini güneşten alacak

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurduğu enerji santralleri ile enerji üretip maliyetlerini asgariye indiriyor. Belediye, güneş, rüzgar ve biyogaz santralleri ile elde edeceği enerjiyi belediyenin enerji giderlerinde kullanmayı hedefliyor.
Bu bağlamda, 20 bin dönüm arazide Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuran Büyükşehir Belediyesi, yaptığı proje ile diğer kurumlara da örnek oluyor.
Kentin enerji sektöründe ihtiyaç duyulan projeler için tüm süreçleri yürüten Büyükşehir Belediyesi Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya daha imza attı.
Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı mevkinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesine ait 59 dönümlük arazinin 20 dönümü üzerinde lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğine göre 1 MW 'Güneş Enerji Santrali' kurulumunu tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, burada güneşten elektrik üretimi yapacak.
1 MW 'Güneş Enerji Santrali' ile yılda yaklaşık 1 milyon 700 bin kwh elektrik üretiminin gerçekleşmesini hedefleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bu projesi yenilenebilir enerji ile entegre ederek karşılanması amacıyla kurulan ilk tesisi olma özelliğine sahip. Gaziantep güneş ışınım değerleri ile Türkiye'nin önde gelen şehirler arasında olup, projenin 2. ve 3. etaplarının yapımını da en kısa sürede gerçekleştirmeyi planlıyor.
Biyogaz enerjisi için çalışmalar başladı
Güneş enerjisinin yanı sıra Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından biyogaz enerji santrali yapım işine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyor. Tesiste ham madde olarak büyükbaş süt ve besi hayvancılığı gübresi ile yumurta, tavuk gübresi ve çim biçme atıkları kullanılacak. Bu atıklar ile tesisin beslenmesiyle günlük 9 bin 939 metre küp biyogaz üretimi yapılarak, kojenerasyon tesisi ile yıllık 8 milyon 234 bin 400 kWh elektrik, 8 milyon 836 bin 917 kWh eşdeğeri ısı üretilmesi öngörülüyor.
2015 yılında onaylanan proje, Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezi Mali Destek Programı kapsamında yürütülüyor. Kalkınma Bakanlığından talep edilen 9 milyon 150 bin TL hibe olarak alındı.
Proje için gerekli yasal izinler ve prosedürler tamamlanarak, ihalesi gerçekleşti. Yapımına başlanan projenin uygulama süresi bir yıl.
Rüzgar enerjisi için başvuru bitti
Rüzgar enerjisi için de çalışmalara başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil bölgesinde Atalar ve Nurdağı Gökçedere mevkinde 2 adet rüzgar ölçüm direkleri ile bir yıllık rüzgar ölçümlerini tamamladı. Nurdağı Gökçedere mevki için hazırlanan 30 MW kurulu gücündeki rüzgar enerjisi santrali projesi ve ön lisansın başvuru dosyası hazırlandı. Nisan 2018 tarihinde ön lisans başvurusu yapılacak.
Ayrıca, belediye hizmet binasına ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini de alan Büyükşehir Belediyesi, böylece Türkiye'deki ilk ISO belgesi alan kurum oldu.
Enerji verimliliği konusunda da düğmeye basan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kendi binasını çevre dostu kamu binasına dönüştürerek "binalarda enerji verimliliği" konusunda halka örnek oluyor.
(KU-OE-Y)

17.04.2017 12:59:30 TSI
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