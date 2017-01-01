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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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SDT 'Lysistrata' ile Ankara seyircisiyle buluşacak

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:52
SDT 'Lysistrata' ile Ankara seyircisiyle buluşacak
SDT 'Lysistrata' ile Ankara seyircisiyle buluşacak

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) 'Lysistrata' isimli oyunla Ankara'da tiyatroseverler ile buluşacak.
SDT, tiyatro seyircisini büyüleyen 'Lysistrata' adlı oyunuyla, 18-23 Nisan tarihleri arası, DT Küçük Tiyatro Sahnesinde Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.
Anadolu'nun sanat rüzgarını başkentte estirecek olan SDT, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesinde ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 'Ruhlar Gelirse' isimli oyunu ile Sivaslı tiyatro izleyicisine perde açacak.
(UY-Y-)

17.04.2017 13:00:18 TSI
NNNN
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