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Hasta seçmeni almaya giden araçlar taşlandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da evde sağlık hizmeti alan hastaları sandık başına götürmeye giden araçlar taşlandı.

Edinilen bilgilere göre, anayasa değişikliği için yapılan referandumda Batman'da Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen hasta taşıma araçları taşlandı. Evde sağlık hizmeti gören yaşlı ve yatalak hastaların oy kullanması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından özel araçlar ayarlandı. Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerinden hastaları alan 5 araç, bir grup tarafından taşlandı. Saldırıda araçların camları kırılırken, yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(MŞY-MP-Y)



17.04.2017 13:00:35 TSI

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