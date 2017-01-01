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Erkenek Tünelinde sona gelindi

- Tünel kısa sürede araç trafiğine açılacak



(Fotoğraflı)



Cahit Özçelik

MALATYA (İHA) - Malatya'yı güneye bağlayacak olan Erkenek Tünelinin 10 gün içerisinde araç trafiğine açılacağı belirtildi.

Yapımına 2011 yılında başlanılan Malatya'nın Doğanşehir ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi arasındaki Erkenek Tünelinin kısa sürede açılacağı öğrenildi. Toplam maliyeti yaklaşık 238,5 milyon lira olan bin 816 metre uzunluğunda iki tüpten oluşan tünelin bittiğini belirten Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, "Bir tek aşınması kaldı. Aşınma dediğimiz, konfor tabakası oluyor. Aynı zamanda, güvenlik anlamında oto korkuluklar yapılacak. Dolayısıyla 1 hafta 10 gün sürelik bir işi kaldı" dedi.

D 850 Karayolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak olan tünel açıldığı zaman yol yaklaşık 600 metre kısalacak. Tünelin tamamlanması ile bölgedeki tehlikeli olan trafik de güvenli ve daha konforlu hale gelmiş olacak.

Kömürhan Köprüsünde son durum

Öte yandan Malatya ile Elazığ'ı birbirine bağlayan Yeni Kömürhan Köprüsündeki son durumu da değerlendiren Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen köprünün 2018 yılı içerisinde tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

168 metre uzunluğunda ki ana ayak (Pilon) başlangıcının yapılması ile köprünün belli seviyeye geleceğini ifade eden Gülşen, "Aynı zamanda kaynak işlerimiz de var. Bizim orada büyük bir fabrika var. Orada ayrıca şu ana kadar 2 bin 500 ton çelik işlendi. Toplamda bizim projede kullanılacak çelik 7 bin 500 tondur. Bunlar belli bir seviyeye geldi. Ondan sonra zaten o çelikler yüzdürülerek tabliye haline getirilecek kaldırılacak ve tabliye haline getirilecek" diye konuştu.

Yapılacak olan Kömürhan Köprüsünün İstanbul'daki Orhan Gazi Köprüsünün bir minyatürü olacağını kaydeden Gülşen, " Yüzdürme işlemi bu bölgede ilk defa yapılacak. Boğaz Köprüsünde ve Nissibi Köprüsünde, de kullanıldı. Ama orada yüzdürülmedi. Onlar yüzdürmediler taşıdılar. Bizim burada aynı zamanda da yüzdüreceğiz. Orhangazi Köprüsü de bu şekilde yapıldı. Yapılacak köprü Orhan Gazi köprüsünün bir minyatürüdür diyebiliriz. Bu köprü 660 metre uzunluğunda" dedi.

Kömürhan tünelinin de 2 bin 600 metre uzunluğunda olduğunu ve tamamlandığını dile getiren Gülşen, "Tünelimiz tamamlandı sadece trafiğe açılması kaldı. Tünel ile köprünün birlikte açılması gerekiyor" diye konuştu.

(CÖ-OE-Y)



17.04.2017 13:03:48 TSI

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