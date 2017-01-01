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Erdemli'de cami ve Kuran Kursu çevresinde düzenleme



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Erdemli Belediyesi, Çeşmeli Mahallesi'ndeki cami ve Kız Kuran Kursunun bahçe düzenlemesini yaparak parkeyle donattı.

Genel olarak vatandaşın ortak kullanım alanı olan ibadethane, okul ve Kuran Kurslarına her türlü desteği verdiklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Vatandaşlarımızın huzurlu bir ibadet yapabilmeleri için camilerimize birçok hizmet götürüyoruz. Belediye bünyesinde oluşturduğumuz cami temizleme ekibi ilçemizdeki tüm camileri temizlemeye devam ediyor. Bunun yanı sıra tüm camilerimizin bahçelerini dizayn ediyoruz. Ekiplerimiz şimdi de Çeşmeli Cami ve Kız Kuran Kursunun bahçesinde parke döşenmesi gereken yerlere parkeyle donattı. Ağaç dikilmesi gereken yerlere ağaç diktiler, oturma grupları ve kamelyalar kurdular. Tüm cami ve Kuran Kurslarının ihtiyaçlarını hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan gideriyoruz. Yaptığımız bu hizmetlerden büyük haz alıyoruz. Çünkü bu hizmetleri ibadet bilinciyle yapıyoruz" dedi.

İhtiyacını belediyeye bildiren camilere anında hizmet sunduklarını anlatan Başkan Tollu, "Biz görevde olduğumuz sürece milli ve manevi eğitime destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(HSK-Y)



17.04.2017 13:19:07 TSI

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