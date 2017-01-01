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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Kamyon Garajı tamamlandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:41
Kamyon Garajı tamamlandı
Kamyon Garajı tamamlandı

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskipazar Mahallesi'nde 5 dönümlük alan üzerine kurulan Altınordu Kamyon Garajı'nda çalışmalar tamamlandı.
Şehir içindeki kamyon ve tırların şehir dışına taşınmasına yönelik proje kapsamında 5 dönümlük alanda inşa edilen ve 367 metrekaresi sosyal tesis binası, geri kalan kısımları da yeşil alan, otopark, dinlenme ve sirkülasyon alanı olarak kullanılacak olan Kamyon Garajı'nın Altınordu ilçesinde önemli bir eksikliği gidermesi bekleniyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yeni kamyon garajında 16 adet idari ofis, restoran, tuvalet, mescit ve şadırvan bulunan sosyal tesis binası, 29 adet tır ve kamyon park alanı, 6 araçlık misafir otoparkı, lastik tamir ve yağ değişim servis alanının hizmete sunulduğunu ifade etti.
Yapılan yeni kamyon garajıyla şehir içindeki kamyon ve tırların şehir dışına taşınmış olacağına dikkat çeken Başkan Enver Yılmaz, projenin şehir trafiğine ciddi rahatlama sağlayacağı gibi şoförler için de bir istirahat ve araç bakım alanı olacağının altını çizdi.
(MAK-SLH-Y)

17.04.2017 13:49:34 TSI
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