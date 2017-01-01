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Edremit sahilleri cıvıl cıvıl

17 Nisan 2017 Pazartesi, 13:44
Edremit sahilleri cıvıl cıvıl
Edremit sahilleri cıvıl cıvıl

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Gölünün Edremit sahillerine akın eden vatandaşlar, mangal yakıp piknik yapmanın keyfini yaşadılar.
Edremit Belediyesi tarafından Van Gölü sahilindeki işgallere son verilerek, 'Sahil Kordonu' projesinin hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmalar ilk meyvelerini vermeye başladı. Van Gölü sahillerinin halkın hizmetine açılması takdir toplarken, Sahil Kordonu projesi kapsamında da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 16 Nisan referandumundan dolayı okulların da tatil olmasını fırsat bilen çok sayıda aile ve eğitimci, soluğu Van Gölü sahilinde aldı. Kimileri bisiklet sürerken, kimileri ise güneşli havada mangal yakıp piknik yapmanın tadını vardılar.

Halka açılan sahilde piknik keyfi
Bir aydan beridir Van Gölü sahillerinde yürütülen dolgu çalışmaları tamamlanırken, vatandaşlar ise tatillerini bu alanlarda dinlenerek geçirmenin keyfini çıkardılar. Sahilde piknik yapan Bülent Güldal, Gökhan Mis ve İsmail Öngel, sahillerin halka açılmasının yıllardır bekledikleri bir karar olduğunu söyleyerek, "Sonunda biri çıkıp vatandaşı düşündü. Vatandaş odaklı hizmetlerinden dolayı Edremit Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Atıf Çiçekli'ye çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun ondan" dediler.

"İlçemizde şimdiye kadar bir piknik alanı bulunmamaktaydı"
Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise, amaçlarının vatandaşlara gönüllerince piknik yapabilecekleri alanlar oluşturmak olduğunu belirterek, "Hizmetlerimizi vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Sahil Kordonu Projemizin 2. Etabı için çalışmalarımıza başladık. Halkımızın yıllardır Van Gölü sahilinde özlemini kurduğu alanları tek tek oluşturmaya çalışacağız inşallah. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız Van Gülü sahilinde aileleriyle piknik yapabilecek. İlçemizde şimdiye kadar bir piknik alanı bulunmamaktaydı. Belediyenin temel görevlerinden biri de vatandaşın imkanına sunulacak piknik ve mesire yerleri yapmaktır. Vanlı kardeşlerimiz gönüllerince Van Denizi kenarında artık mangal yakacaklar inşallah. Bölgemizin gözbebeği olan Edremit'imizi, vatandaşlarımızla elbirliği içerisinde cazibe merkezi haline getireceğiz inşallah" dedi.
Van Gölü sahilinde hayata geçirilecek 2. etap için de Jandarma Kampıyla Kıyıcak Mahallesi arasındaki bölgede çalışmalar başlatıldı. 2 kilometre uzunluğundaki alanda oluşturulacak piknik, mesire alanı, otopark, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yollarıyla Vanlılar yıllardır hayalini kurdukları sahile kavuşacak.
(MSA-Y)

17.04.2017 13:52:47 TSI
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