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Rektör Gül, şampiyonları ağırladı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 2-8 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Üniversitelerarası 1. Lig Futbol müsabakalarında birinci olan Dicle Üniversitesi Futbol takımını, başarılarından dolayı, makamında ağırladı.

Kazanılan bu başarıdan dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 2-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Adana'da yapılacak olan Üniversitelerarası Süper Lig'e yükselme müsabakalarında mücadele edecek olan takımımıza başarılar diledi, bu tür başarıların devamını temenni etti. DÜ Rektörü Gül, kazanılan başarıdan dolayı sporcuları tek tek tebrik etti.

(İHA-MP-Y)



17.04.2017 13:53:38 TSI

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