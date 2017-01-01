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Siirt'te en yüksek 'Evet' Tillo'dan çıktı



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Pazar günü yapılan referandumda kesin olmayan sonuçlara göre Siirt'te en fazla "Evet" oyu yüzde 86,00 ile Tillo'dan çıkarken, en yüksek "Hayır" ise yüzde 63,30 ile Kurtalan'da çıktı.

146 bin 474 seçmenin oy kullandığı Siirt'te, Tillo ilçesinde yüzde 86,00 evet oyu, yüzde 14,00 hayır oyu çıktı. Şirvan'da ise evet yüzde 80,60 oy, hayır ise yüzde 19,90 oyda kaldı. Baykan'da evet yüzde 53,00 çıkarken hayır ise yüzde 47,00 oyda kaldı. Kurtalan'da ise hayır yüzde 63,30, evet ise yüzde 36,70 oyda kaldı. Eruh'ta evet yüzde 40,10, hayır yüzde 59,90 oy çıktı. Merkezde ise evet oranı yüzde 43,90 hayır ise yüzde 56,10 oyda kaldı.

(MND-MP-Y)



17.04.2017 14:10:06 TSI

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