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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Başkan Ali Çetinbaş: Teşekkürler Kütahya, teşekkürler Türkiye

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:05
Başkan Ali Çetinbaş: Teşekkürler Kütahya, teşekkürler Türkiye
Başkan Ali Çetinbaş: Teşekkürler Kütahya, teşekkürler Türkiye

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, yüzde 70.29 'evet' oyunu ile Kütahya'nın Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde birinci olduğunu söyledi.
Başkan Çetinbaş, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Mustafa Şükrü Nazlı, Ahmet Tan ve Vural Kavuncu ile belediye başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Cevdet Korkmaz ve AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler ile birlikte parti binasında basın toplantısı düzenledi.
Çetinbaş, Kütahya'da Anayasa değişikliği halk oylamasında, her 10 kişiden 7'sinin tercihini 'evet' yönünde sandığa yansıttığını ifade etti.
İl genelinde en yüksek 'evet' oranının yüzde 86.44 ile Aslanapa ilçesinin ilk sırada yer aldığını dile getirdi.
Referandumda tercihini 'evet' veya 'hayır' yönünde kullanan herkese teşekkür eden Başkan Çetinbaş, "Bizler milletin hizmetkarıyız. İktidarlarımız döneminde hiç bir ayrım yapmadık. Bundan sonra aynı anlayışla devam edeceğiz. Yüzde 51.40 'evet' oyu kıymetlidir. Artık Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edilmiştir. Yaşanan tartışmalar artık geride kalmıştır. Hep birlikte Kütahya ve Türkiye olduk. Bilindiği gibi, referandumda 7 düvele karşı mücadele ettik.Kütahya, yüzde 70.29 'evet' oylarıyla Ege, Marmara ve Akdeniz bölesinde birinci olmuştur. Türkiye sıralamasında ise, nüfus oranı hesaplanmadan en çok 'evet' oyunun çıktığı 15. il durumundayız" diye konuştu.
Basın toplantısında, milletvekilleri Gazel, Nazlı, Tan ve Kavuncu ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da, birer konuşma yaparak, seçmenlere teşekkür ettiler. (EFE)

17.04.2017 14:13:55 TSI
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