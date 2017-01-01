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AK Parti'li Gültekin; "Güçlü Türkiye için el ele verelim"



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MERSİN (İHA) - AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, anayasa değişikliği ile ilgili referandum sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Farklı görüşlere sahip olabiliriz, farklı yönetim sistemlerini benimsemiş olabiliriz. Fakat bundan böyle ülke olarak birlik olmak, sandıktan çıkan sonuca saygı göstererek tek vücut olarak hareket etmek zorundayız" dedi.

Gültekin, referandum çalışmaları süresince sahada olan teşkilat üyelerine teşekkür etti. Anayasa değişikliğine ilişkin yapılan referandumun resmi olmayan sonuçlara göre 'Evet' ile sonuçlandığını hatırlatan Gültekin, "Oylamada yüksek katılımın olması, ülkemizin demokrasi anlayışını, vatandaşlarımızın demokrasiye bir kez daha sahip çıktığını göstermiştir. Bu oylama ile demokrasi tarihimizde yeni bir sayfa açılmıştır. Güçlü bir Türkiye için sandık başına giden tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Sandıkta demokrasinin kazanması için çok çalıştık. Bu süreçte Mezitli'de çalmadık kapı bırakmayarak, halkımıza cumhurbaşkanlığı sistemini anlatan Mezitli İlçe Teşkilat üyelerimize, Kadın Kolları Başkanımız Nilgün Aşçı'ya, Gençlik Kolları Başkanımız Sercan Eşmen'e teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Açıklamasında, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Gültekin, "Farklı görüşlere sahip olabiliriz, farklı yönetim sistemlerini benimsemiş olabiliriz. Fakat bundan böyle ülke olarak birlik olmak, sandıktan çıkan sonuca saygı göstererek tek vücut olarak hareket etmek zorundayız. Ülkemizin daha güçlü olabilmesi adına, daha gelişmiş, daha refah bir Türkiye için el ele vermeliyiz. Bize göre öteki yoktur, evet veren de hayır oyu kullanan da birdir. Bu seçimlerin kazananı yoktur, kazanan ülkemiz olmalıdır. Türkiye'ye düşmanlık yapan dış güçlere milletimiz cevabını sandıkta vermiştir. Halkımız artık hiçbir vesayete, hiçbir dış güce boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Umut ediyorum ki, cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte Türkiye gücüne güç katacaktır" ifadelerini kullandı.

(HSK-Y)



17.04.2017 14:17:59 TSI

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