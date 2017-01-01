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Adana'nın 6 ilçesinde elektrik kesintisi



ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan, Çukurova, Kozan, Feke, Tufanbeyli ve Ceyhan ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Nisan Çarşamba günü, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 75650, 75640, 75644, 75636, 75398, 75394, 75380 ve 75396 sokaklara 09:00-12:00 saatleri arasında, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82032, 82024, 82026, 82012, 82008, 82058, sokakları, Güzelyalı Mahallesi 81141, 81138, 81132, 81136, 81134, 81146, 81150, 81148, 81147, 81144, 81140, 81139 ve Uğur Mumcu sokaklara 09:00-15:00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Işıkkaya Mahallesi Yongalı Sokak, Yukarıkeçili, Kapıkaya, Görbeyaz ve Akkaya mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Feke ilçesi Tortulu Mahallesi Ziyelli Sokak, Koçyazı, Konakkuran, Çondu, Şahmuratlı, Bahçecik, Ormancık, Musalar, Değirmenciuşağı, Kaleyüzü, Gaffaruşağı, Çandırlar, Ortaköy, Mansurlu, Oruçlu ve Hıdıruşağı mahalleleri ile Kıy Enerjide 09:00-17:00 saatleri arasında, Tufanbeyli ilçesi Yeşilova Mahallesi Yeşilova Sokak, Yamanlı Mahallesi Yamanlı Sokak, Kirazlıyurt Mahallesi Merkez Sokak, Kayarcık Mahallesi Merkez ve Orta Oluk sokaklarda, Çukurkışla Mahallesi Çukurkışla ve Kireç sokaklara 12:00-13:00 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Başören Mahallesi Başören Sokak ve Çanaklı Mahallesi 10101 Sokakta 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

(ELF-Y)



17.04.2017 14:18:01 TSI

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