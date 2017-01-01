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Mersin'in 8 ilçesinde elektrik kesintisi



MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Anamur, Erdemli, Gülnar, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Nisan Çarşamba günü, Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi 144.Cadde ve 145.Cadde ile 58107 Sokağa 09:00-15:00 saatleri arasında, Adanalıoğlu Mahallesi Gençlik Caddesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Anamur ilçesi Malaklar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Emirşah Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi Mersin Bulvarına 10:00-14:00 saatleri arasında, Kargıpınarı Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi ve Pınar Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde 11:00-13:00 saatleri arasında, Silifke ilçesi Göksu Mahallesi Çilek Sokak, Kardelen Sokak ve Menekşe Sokak ile Alparslan Türkeş Bulvarında 08:30-16:30 saatleri arasında, Balandız Mahallesi Balandız Sokakta 09:00-17:00 saatleri arasında, Keben Mahallesi, Karakaya Mahallesi ve Ortaören Mahallesi ile Sabak Mahallesi Sabak Sokak, Cılcayır Mahallesi Tolas Sokak ve Karahanlı Sokakta 10:00-14:00 saatleri arasında, Çamlıca Mahallesi Çamlıca Sokakta 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Tarsus ilçesi Atalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile 306 Sokak, 308 Sokak, 310 Sokak, 312 Sokak, 314 Sokak, 309 Sokak, 405 Sokak, 406 Sokak ve 407 Sokağa 09:00-13:00 saatleri arasında, Atalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile 325 Sokak, 327 Sokak, 331 Sokak, 319 Sokak, 321 Sokak, 323 Sokak ve 314 Sokağa 13:30-17:30 saatleri arasında, Kaleburcu Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Kumdere Mahallesine 10:00-18:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Turgut Özal Bulvarına 12:00-13:00 saatleri arasında, Mevlana Mahallesi 101129, 101131, 101135 ve 101144 sokaklar ile 216 Caddesine 09:00-15:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

(ELF-Y)



17.04.2017 14:20:01 TSI

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