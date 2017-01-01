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Başkan Altay: "Kazanan Türkiye ve Türk milleti olmuştur"

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:33
Başkan Altay: "Kazanan Türkiye ve Türk milleti olmuştur"
Başkan Altay: "Kazanan Türkiye ve Türk milleti olmuştur"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, referandum sonuçlarını değerlendirerek, "Millet değişimden yana karar verdi. Kazanan Türkiye ve Türk milleti olmuştur" dedi.
Referandum sonuçlarını değerlendiren Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da demokrasi bayramı yaşandığını belirterek, "Milletimiz kararını değişimden yana kullanmıştır. Bu gün yeni sistemle birlikte Türkiye'nin demokrasi bayramını da tebrik etmek gerekir. Yüzde 85'e varan katılım oranı, milletimizin sandığa ve demokrasiye olan güveninin yansımasıdır. Umarım, Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkan bazı batılı ülkeler bu oranla gereken dersi almışlardır. Referandum sonucu milletimizin zaferidir, kazanan Türkiye olmuştur. Bugünden itibaren ülkemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Güçlü Türkiye tüm Dünya mazlumlarının umudu olmaya devam edecektir" dedi.

"Konya üstüne düşeni yapmıştır"
Referandum sonuçlarının Konya ve Selçuklu ilçesine yansımasını da değerlendiren Başkan Altay, "Konyamız ve Konyalı hemşehrilerimiz yine üzerine düşeni yapmıştır. Seçim gezilerimizde hep altını çizdiğim bir konu vardı, milletimiz ne zaman kendilerine ihtiyaç duyulsa gerekeni yapar demiştim. Çok şükür yanılmadık. Konya, gerek katılım oranı gerekse sandığa yansıttığı evet oyları ile yeni sisteme sahip çıkmıştır. Konya bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu göstermiştir. Merkez ve taşra tüm ilçelerimizde, köylerimizde sandığa giderek Cumhurbaşkanlığı sistemine büyük destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Başkan Altay ayrıca, nüfusu 500 binden büyük olan ilçelerde çıkan sonuçların, genel oranı önemli ölçüde etkilediğini de dile getirerek, Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer alan Selçuklu'da yüzde 73 evet oranı çıktığını ve bu oranın nüfusu en yüksek ilk 20 ilçe arasında rekor olduğunu ifade etti.

"En büyük ilçelerde rekor Selçuklu'nun"
Selçuklu'da seçmenin sandığa yansıttığı sonucu da değerlendiren Başkan Altay, "Selçuklu ilçemizdeki sonuçlar Konyamızın genel sonuçlarına önemli ölçüde etki ediyor. Selçuklu'da resmi olmayan kesin sonuçlara göre 368 bin 914 hemşehrimiz sandık başına gitti. Yüzde 90'a yakın katılım oranı ile Selçuklu'da hemşehrilerimizin bu referanduma ayrı bir önem verdiğini görüyoruz. Selçuklu'da hemşehrilerimizin yüzde 73'ü Cumhurbaşkanlığı sistemine evet dediler. Türkiye'nin en büyük ilk 20 ilçesinde Selçuklu bu oranla ilk sırada yer aldı. Bu sonucun ülkemiz, Konyamız ve Selçuklumuz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Millet olarak kenetlenme günüdür"
Seçimin dün itibariyle tamamlandığını ve artık yeni bir sayfa açıldığını da aktaran Başkan Altay, "Bugün kardeşliğimizi pekiştirme günüdür. Millet olarak el ele vererek geleceğe emin adımlarla yürüme günüdür. Seçimi geride bıraktık, şimdi Devlet, Bayrak, Vatan ve Millet değerleri etrafında kenetlenme günüdür. Güçlü, büyük ve istikrarlı Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bize düşen bu süreçte daha çok çalışmaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.
(BG-AH-Y)

17.04.2017 14:41:17 TSI
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