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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Osmaniye'de elektrik kesintisi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:35
Osmaniye'de elektrik kesintisi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin merkez, Bahçe, Düziçi ve Kadirli ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Nisan Çarşamba günü, merkez ilçeye bağlı Dervişiye Köyü Aydınlar Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesinde 09:00-12:30 saatleri arasında, Düziçi ilçesi Yarbaşı Köyü Merkez Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Kiremitli Köyü ile Erdoğdu Köyü Merkez ve Yarmadibi mahallelerinde 09:00-17:00 saatleri arasında enerji kesintisine gidilecek.
(ELF-Y)

17.04.2017 14:42:59 TSI
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