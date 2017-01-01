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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Gürsesli güven tazeledi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 14:37
Gürsesli güven tazeledi
Gürsesli güven tazeledi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Müteahhitler Birliği Genel Başkanı Sedat Teoman Gürsesli, olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi.
Birliğin binasında gerçekleştirilen genel kurula üyelerin tamamı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan genel kurulda Divan Başkanlığı'nı eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak yaptı.
Adana Müteahhitler Birliği Başkanı Sedat Teoman Gürsesli, genel kurulda yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaları anlattı. Gürsesli, "Özellikle üst yapı müteahhitlerinin sorunlarının çözümünde yardımcı olmak için Büyükşehir, Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam belediyeleri ile temasa geçilmiştir. Adana'nın gelişmesi için belediye başkanlarımızla Müteahhitler Birliği olarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.
Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen genel kurulda mevcut Başkan Sedat Teoman Gürsesli, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
Adana Müteahhitler Birliği yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:
"Sedat Teoman Gürsesli, Hasan Gazi Gürbüz, Gülsen Akyazıcı, Ercan Afşar, Yaşar Biniciovat, Niyazi Tör, Yusuf Küpeli, Ergün Koyungözlü, Mustafa Fidan Vursavuş, İzzet Öksüzkaya ve Niyazi Toklu."
(ELF-Y)

17.04.2017 14:45:30 TSI
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