17 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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"17-22 Nisan Turizm Haftası" etkinlikleri

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:16
"17-22 Nisan Turizm Haftası" etkinlikleri
"17-22 Nisan Turizm Haftası" etkinlikleri

(Fotoğraflı)

Yakup Güler
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 17-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.
Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Kültür Turizm Müdür Vekili Önder Öztürk ile müdürlük personeli katıldı.
Tören, Müdür Vekili Önder Öztürk'ün anıta çelen sunmasıyla sona erdi.
Öte yandan, müdürlükten yapılan açıklamada, Turizm Haftası kapsamında Tekirdağ'da çeşitli etkinlikler düzenleneceği kaydedildi. 18 Nisan Salı günü 11 ilçeden merkeze gelecek öğrencilere Tekirdağ Müzesi, Namık Kemal Evi ve Rakoczi Müzesi'nin gezdirilmesiyle başlayacak olan etkinlikler, çarşamba günü Tekirdağ konulu resim ve fotoğraf sergisi, ardından da Tekirdağ Yöresi Yemek Yarışması ile devam edecek.
22 Nisan Cumartesi günü ise Şarköy ilçesinde bulunan Ganos Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün ardından da yamaç paraşütü yapmak isteyenler Nişantepe mevkiinde yamaç paraşütü yapabilecek ve paraşüt sporcularının gösterilerini izleyebilecekler.
(YG-BA-Y)

17.04.2017 15:23:43 TSI
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