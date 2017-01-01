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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Taşkesenlioğlu,Tekman'da bayrak açtı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:24
Taşkesenlioğlu,Tekman'da bayrak açtı
Taşkesenlioğlu,Tekman'da bayrak açtı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Referandum çalışmalarını sürdürdüğü Tekman'da sonuçları takip eden AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu, yüzde 51.4'lük evet oyunu Türk Bayraklarıyla kutladı.
Referandum çalışmaları kapsamında Güney ilçelerine kamp kuran Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, 1 Kasım 2015'de AK Parti'nin aldığı oyları büyük oranda artırdı. Taşkesenlioğlu, başarısını Tekman'da vatandaşlarla birlikte kutladı.
1 Kasım seçimlerinin ardından Güney ilçeleri ile bağını koparmayan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, referandum çalışmaları kapsamında yaklaşık bir ay önce geldiği seçim bölgesinde çalmadık kapı bırakmadı. Son bir haftayı Hınıs, Tekman, Karayazı ve Karaçoban ilçelerine konuk olarak geçiren Taşkesenlioğlu, kanaat önderleri, esnaf, partililer, köy ziyaretleri ve ev toplantıları yaparak Cumhurbaşkanlık sitemini anlattı. Sık sık bayanlar ile de bir araya gelen Taşkesenlioğlu, oy oranlarının artmasında büyük rol oynadı.
Yapılan çalışmalar ile; 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'ye yüzde 35,64 oy veren Hınıs, bu oranı referandumda yüzde 51,02'ye çıkardı. HDP'nin kalelerinden olan Karaçoban İlçesi ise yüzde 15,64 oy verdiği AK Parti'ye desteğini artırarak yüzde 33,8'e çıkarmış. Yüzde 10,3 oy oranına sahip olan Karayazı İlçesi, desteğini büyük oranda artırarak yüzde 40 Evet oyu vermiş. Tekman ilçesi ise yüzde 17 olan oy oranını yüzde 40'a çıkarmış.
Seçim çalışmalarını devam ettirdiği Tekman'da oy kullanan Taşkesenlioğlu, sonuçları da buradan takip etti. Vatandaşlarla birlikte ekran başında hem ülke sonucunu hem Erzurum hem de ilçelerin referandumda verdikleri desteği memnunlukla izleyen Taşkesenlioğlu, Tekmanlılarla birlikte kutlama yaptı. Elinde Türk Bayrağıyla Tekman caddelerini gezerek kutlama yapan Taşkesenlioğlu, destek olan vatandaşlara da teşekkür etti.
Türkiye'nin tarihi bir adım attığını belirten AK Partili Taşkesenlioğlu, sosyal medya hesabından vatandaşlara da teşekkür etti. Taşkesenlioğlu, mesajında şunları ifade etti: "Teşekkürler Erzurum, teşekkürler Dadaşlar. Erzurum bu Nisan'da bir başka güzel. Dadaşlar diyarı her zamanki gibi vatanına, milletine ve Reis'ine sahip çıktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için güçlü bir tuğla koyan Erzurum, kendine düşeni yaparak yine hepimizi gururlandırdı. Partim ve milletimiz adına tüm hemşehrilerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. Durmak yok, yola devam. Allah yar ve yardımcımız olsun."
(ERZ-AT-Y)

17.04.2017 15:29:58 TSI
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