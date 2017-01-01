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AK Parti'den referandum değerlendirmesi

- Van Milletvekili Beşir Atalay:

- "Van ve bölgede siyaset yapanlar şapkalarını önüne koyup düşünsünler"

- Van Milletvekili Burhan Kayatürk:

- "HDP, Kürtleri hiçbir zaman düşünmemiş, Türk sosyalistlerle bir olmaya çalıştı"



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA)  AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, 17 Nisan'da güzel bir sabaha uyandıklarını belirterek, "Dünkü referandumun sonucunun belirleyicisi bizim şehrimiz başta olmak üzere bu bölgenin oylarıdır" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedeniyle yapılan referandumun sonucuyla ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakan Şardımcısı Fatih Çiftci, Van killetvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk, İl Başkanı Zahir Soğanda, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ile eski ve yeni parti teşkilatları katıldı. Toplantıda konuşan Van Milletvekili Beşir Atalay, ülke olarak 17 Nisan'da güzel bir sabaha uyandıklarını belirterek; istikrarın, huzurun müjdelendiği bir geleceğe başladıklarını söyledi. Geleceğin belirlenmesinde bölge oylarının belirleyici olduğunu ifade eden Atalay, "Dünkü referandumun sonucunun belirleyicisi bizim şehrimiz başta olmak üzere bu bölgenin oylarıdır. Bu önemli bir tespittir. Hükümetimizin bu bölgeye bakışı, geliştireceği politikalar ve getireceği hizmetler açısından bunu söylemek durumundayız. İllerimizde çıkan sonuçlara bakarsak, bunu çok daha net görüyoruz. Yeni sistem ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Milletimiz kararını verdi ve bütün bu tartışmalar bitti. Van'daki referandum sonuçları, hem oy sayısı hem de oran olarak büyük başarıdır" dedi.



"Şiddetin ve terörün siyasette yeri yoktur"

Van'ın elde ettiği sonuçlarla geçmişi telafi ettiğinin altını çizen Atalay, "Bundan sonra Van'da büyük hedeflere doğru yürüyeceğiz. Van'da ve bölgede siyaset yapanlar şapkalarını önüne koyup düşünsünler. Biz de bu referandum sonucundan parti olarak derslerimizi alacağız. Ama burada diğer partiler de düşünsün. Biz ülkenin tüm meselelerinin dürüst, açık, şeffaf ve siyasetle çözüleceğine inanıyoruz. İddiası olan, iddiasını siyasete taşır. Ama şiddetin ve terörün siyasette yeri yoktur. Dünyada da böyledir. Şiddet ve terör geldiği zaman orada siyaset kalmaz. Onun için bölge insanı bunları görüyor. Bölge, AK Parti'nin onlar için neler düşündüğünü iyi biliyor. Bundan sonra bu bölge daha da değişecek. Eğer o partiler siyaset yapacaksa, terörden ve şiddetten arınacaklar. Bir rüzgar yakaladık ve bu rüzgarı yayalım" diye konuştu.



"Londra'da, Washington'da, Tel Aviv'de oturup Başbakan belirleyemeyecekler"

Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise, HDP'nin referandum sürecinde yaptığı yanlışlara bir yenisini eklediğini vurgulayarak, "Bu dönemde Kürt halkını anlamayan, onları algılayamayan HDP oldu. Bütün her şeye rağmen Doğu ve Güneydoğu'da bu pakete çok ciddi bir destek çıktı. Kasım seçimlerine göre bile yüzde 50 civarında bu bölgenin insanı, Doğu ve Güneydoğu'da Kürt halkı, bu anayasa değişikliğine sahip çıktı. İşte HDP'nin günbegün neden eridiğinin, halkın kendisinden neden uzaklaştığının en büyük göstergesidir. HDP'nin bugüne kadar yaptığı en büyük yanlış bu değildi. En büyük yanlışlarını 6-7 Ekim'de yaptılar ve 50 insanın ölümüne sebep oldular. Bir çukur siyasetine; hendek açıp, barikat kuran terör örgütüne sahip çıktılar. 30 insanı paramparça eden bir bombacı katilinin cenazesine gidemedikleri için üzüldüler, ama taziyesine gittiler. Dolayısıyla bu manada yanlış üzerine yanlış yaptılar. En büyük yanlışları değildi bu anayasa kararı, ama en son yanlışlarıydı. Eminim bugün bir kamuoyu araştırması yapılsa, HDP birkaç puan daha kaybeder. Çünkü yine yanlış yerde durdu. Türkiye'deki ulusalcılarla, Kürtleri hiçbir zaman düşünmemiş Türk sosyalistlerle bir olmaya çalıştılar ve CHP'nin meydana getirdiği fırtınaya destek vermeye çalıştılar. Bu saatten sonra insanlar; Londra'da, Washington'da, Tel Aviv'de oturup Başbakan belirleyemeyecekler. Türkiye'de halkın yüzde 51'nin istemediği bir insan, Cumhurbaşkanı olamayacağına göre artık herkes kendine bir çeki düzen verecek" ifadelerini kullandı.



"35 yıllık darbe anayasasının en büyük değişimini gerçekleştirdik"

AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda da, 95 yıllık süregelen parlamenter sistemi yerine Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylandığı bir tarihi kamu oylaması geçirdiklerini belirterek, "35 yıldır darbe anayasası olan 82 Anayasası'nın en büyük değişimini gerçekleştirdik. Bu süreçte Türkiye büyük bir sınav verdi. Halkımız ve milletimiz büyük bir sınav verdi. Halkın, hukukun, halkın oylarının dediği oldu. Van da, bu süreçte sizlerin büyük desteği ve katkısıyla muazzam bir sonuç elde etti. Ben bu süreçte bu muazzam çalışmalarından dolayı milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, eski ve yeni teşkilatlarımıza, il ve ilçe kadın kolları ile gençlik kollarımıza, sivil toplum örgütlerine ve özellikle Van halkına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(ATL-MSA-Y)



17.04.2017 15:32:26 TSI

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