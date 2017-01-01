17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli'den seçmene teşekkür

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:44
AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli'den seçmene teşekkür
AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli'den seçmene teşekkür

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli, demokrasiye sahip çıkan Kırşehirli seçmene teşekkür etti.
İl Başkanı Kendirli, 'Evet-Hayır' herkes tercihini kullandı diyen ve kazananın Türkiye olduğunu ifade eden Kendirli, "Referandumun kaybedeni yoktur. Kazanan ise Türkiye'dir. Biz Türkiye olarak bir ve beraberiz" dedi.
Huzur içinde neticelenen oylama sonrası düşüncelerini açıklayan İl Başkanı Kendirli şunları kaydetti:
"Herkes emin olsun ki çıkan bu sonucu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Demokratik tercihin ortaya çıkması hepimiz çok çalıştık gayret ettik.
Bu sürede sahaya çıkan herkese, şükranlarımı sunuyorum. Kampanya boyunca bizi bir an bile yalnız bırakmayan siz yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Bu anayasa değişikliğinde beraber çalıştığımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisinin bütün teşkilatlarına teşekkür ediyorum.
Ayrıca bu süreçte diğer partilerimize de, halk oylaması sürecinde yaptıkları olumlu katkılarından dolayı saygılarımı sunuyorum.
Durmak yok, kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Elbette farklı düşüncelerimiz, çözüm önerilerimiz olacak. Ama neticede birliğimizi beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasimizin güzelliği de budur. Meydanlarda farklı şeyler söyledik. Millete farklı şeyler anlattık. Ama son sözü millet söyledi. Evet dedi, noktayı koydu."
(EÖ-SK)

17.04.2017 15:52:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yaşlı adamı uyutarak 150 TL'sini gasp eden zanlı Antalya'da yakalandı
YEREL

YAŞLI ADAMI UYUTARAK 150 TL'SİNİ GASP EDEN ZANLI ANTALYA'DA YAKALANDI
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: &quot;Referandum sonuçları, büyük Türkiye için tarihidir&quot;
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR BAHÇECİ: "REFERANDUM SONUÇLARI, BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN TARİHİDİR"
Kırşehir'de resmi olmayan kesin sonuçlar
YEREL

KIRŞEHİR'DE RESMİ OLMAYAN KESİN SONUÇLAR
Kırşehirliler Cacabey Meydanına akın etti
YEREL

KIRŞEHİRLİLER CACABEY MEYDANINA AKIN ETTİ
Kırşehir İl Merkezinde 41 bin 104 seçmen evet 41 bin 383 seçmen ise hayır dedi
YEREL

KIRŞEHİR İL MERKEZİNDE 41 BİN 104 SEÇMEN EVET 41 BİN 383 SEÇMEN İSE HAYIR DEDİ
Karşılaştırmalı analiz: Kırşehir
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: KIRŞEHİR
Kırşehir'de 162 bin seçmen sandık başına gidiyor
YEREL

KIRŞEHİR'DE 162 BİN SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

RESMEN EVRİM GEÇİRDİLER...

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Paskalya pozu sosyal medyayı salladı!
  • 4 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...