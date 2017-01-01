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AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli'den seçmene teşekkür



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli, demokrasiye sahip çıkan Kırşehirli seçmene teşekkür etti.

İl Başkanı Kendirli, 'Evet-Hayır' herkes tercihini kullandı diyen ve kazananın Türkiye olduğunu ifade eden Kendirli, "Referandumun kaybedeni yoktur. Kazanan ise Türkiye'dir. Biz Türkiye olarak bir ve beraberiz" dedi.

Huzur içinde neticelenen oylama sonrası düşüncelerini açıklayan İl Başkanı Kendirli şunları kaydetti:

"Herkes emin olsun ki çıkan bu sonucu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Demokratik tercihin ortaya çıkması hepimiz çok çalıştık gayret ettik.

Bu sürede sahaya çıkan herkese, şükranlarımı sunuyorum. Kampanya boyunca bizi bir an bile yalnız bırakmayan siz yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bu anayasa değişikliğinde beraber çalıştığımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisinin bütün teşkilatlarına teşekkür ediyorum.

Ayrıca bu süreçte diğer partilerimize de, halk oylaması sürecinde yaptıkları olumlu katkılarından dolayı saygılarımı sunuyorum.

Durmak yok, kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Elbette farklı düşüncelerimiz, çözüm önerilerimiz olacak. Ama neticede birliğimizi beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasimizin güzelliği de budur. Meydanlarda farklı şeyler söyledik. Millete farklı şeyler anlattık. Ama son sözü millet söyledi. Evet dedi, noktayı koydu."

(EÖ-SK)



17.04.2017 15:52:16 TSI

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