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KBÜ'de 4. Avrupa Ekoturizm Konferansı başladı



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "4. Avrupa Ekoturizm Konferansı" başladı.

Safranbolu Turizm Fakültesi organizasyonuyla 17 - 18 Nisan tarihleri arasında sürecek Konferans'ta akademisyenler, uygulamacılar ve turizm endüstrisi profesyonelleri ekoturizm ile ilgili bilgilerini paylaşıyor.

4. Avrupa Ekoturizm Konferansı'na Polonya, Hırvatistan, Estonya, Suudi Arabistan, Litvanya, Gürcistan gibi 6 farklı ülkeden katılım gerçekleştirilerek 4 sivil toplum örgütü, 3 farklı resmi kurum, 18 farklı üniversiteden başvuran 70 bildiri arasından konferansın ana temasına uygun 58 bildiri seçildi ve Konferansta toplam 120 katılımcı yer aldı.

Turizm profesyonellerini bir araya getiren 4. Avrupa Ekoturizm Konferansı, ekoturizmin sürdürülebilir gelişmesini sağlayarak Dünya Turizm Örgütü'nün "2017 Uluslararası Gelişme İçin Sürdürülebilir Turizm Yılı" çalışmasına da katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen Konferansın açılışına Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Daire Başkanı Fahrettin Ulu, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, Safranbolu Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuray Türker, kamu kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli konuşmacı, akademisyen ve öğrenci katıldı.

"Türkiye'de ilk kez gerçekleşen konferansa KBÜ ev sahipliği yapıyor"

Programın açış konuşmasını yapan 4. Avrupa Ekoturizm Konferans Başkanı Safranbolu Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuray Türker, konferans hakkında bilgiler verdi. Türker, konferansın ana temasının kırsal kalkınma, ekoturizmin yarattığı dönüşüm, dönüşümsel turizm ve kültürel mirasın ekoturizm amaçlı kullanılması olduğunu belirtti. Avrupa Ekoturizm Konferansı'nın 2010 yılında Estonya'da, 2013 yılında Romanya, 2015 yılında Polonya'da yapıldığını belirten Türker, 2017 yılında dördüncüsünün Safranbolu'da Karabük Üniversitesi tarafından düzenlendiğine dikkat çekti.

Rektör Polat: "Tüm katılımcılara önemli katkıları olacak bir konferans"

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Konferansın açılışında yaptığı konuşmasında Karabük Üniversitesi'nin, bilimsel faaliyetleri ve bilimin gelişmesine katkı sağlayacak projeleri olanakları ölçüsünde desteklediklerini ifade ederek söz konusu konferansın bilginin, tecrübelerin paylaşılması, yeni uygulamaların duyurulması, bir bilgi ağı oluşturulması açılarından tüm katılımcılara yarar sağlayacağını belirtti.

Karabük Üniversitesi hakkında da bilgiler veren Polat, 2011 yılında kurulmuş olan ve konferansa ev sahipliği yapan Safranbolu Turizm Fakültesi'nin; Turizm işletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi olmak üzere dört bölümden oluştuğunu söyledi. Polat, Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Turizm Rehberliği Bölümü'ne ilk kez bu yıl öğrenci alınacağını da aktardı.

Rektör Polat, konuşmasında şu sözlere yer verdi "Ekoturizmin de temel ilkelerini oluşturan korumacılık ve sürdürülebilirlik fikri ile 1970'li yıllarda tanışan ve UNESCO Dünya Miras Kenti markasını taşıyan Safranbolu sahip olduğu sayısız kültürel ve mimari değerlerle gerek ulusal düzeyde gerek uluslararası düzeyde üne kavuşmuş bir kültür turizmi destinasyonudur. Yılda yaklaşık olarak 750 bin yerli ve yabancı turisti ağırlaması bu durumu kanıtlamaktadır. Ancak sadece kültürle sınırlı olmayan, doğal kaynak zengini olan Safranbolu ekoturizmin geliştirilebileceği özel yerlerden de birisidir."

Başkan Aksoy: "Safranbolu'da ekoturizm konusunda iyi bir alternatif oluşturduk"

Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy da konuşmasında Safranbolu'nun kültür turizminin ve ekoturizmin merkezi olduğunu belirterek turizm konusunda yapılan çalışmalardan bahsetti. Aksoy, Safranbolu'da yapılan turizm master planı ve bu planla ilgili yapılacak projeler hakkında da detaylı bilgiler vererek, turizm master planı çerçevesinde turizmi daha da geliştirerek Safranbolu'da ekoturizm konusunda iyi bir alternatif oluşturduklarını vurguladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Daire Başkanı Fahrettin Ulu ise konuşmasında doğa koruma faaliyetleri hakkında bilgiler vererek Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın tabiatı koruma, su yönetimi ve ormancılık gibi üç temel konuda görev yaptığını belirterek, ülkede yaklaşık 12 bin bitki türünün yanında 463 kuş türü, 170 memeli türü, 141 sürüngen türü, 480 deniz balığı türü ve 236 tatlı su balığı türü bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin pek çok bitkide gen merkezi konumunda olduğunu vurgulayan Fahrettin Ulu, ülkenin 5 ayrı mikro gen havzasına sahip olduğunu kaydederek, Türkiye'nin ekonomik büyüme ile tabiatın korumasını bir arada yürütmeyi başarmış bir ülke konumunda olduğunu ve günümüzde ekoturizme olan ilginin hızla arttığını ifade etti.

4. Avrupa Ekoturizm Konferansı protokol konuşmalarının ardından Yönetmen İsmail Şahinbaş tarafından hazırlanan "Bir Ormana En Çok Hangi Renk Yakışır" konulu belgesel film gösterimi ile devam etti.

"Sürdürülebilir Gelecek İçin Dönüşümsel Turizm"

Program Hırvatistan'dan katılan Dr. Irena Ateljevic'in "Sürdürülebilir Gelecek İçin Dönüşümsel Turizm" konulu sunumu ile devam etti. Ateljevic, sunumunda ekoturizm konusunda insanların bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak yeni bir bakış açısının oluştuğunu ve bilinçli tüketicilerin ortaya çıktığını söyledi. Ekolojik sürdürebilir doğa için küresel nüfus sorunlarına da değinen Dr. Ateljevic, yerel halkın turizme katkıda bulunması ve turizmi geliştirmesi gerektiğini savundu.

(ÇU-YE-Y)



17.04.2017 15:55:59 TSI

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