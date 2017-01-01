17 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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İTSO Başkanı Metin Anıl:

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:51
İTSO Başkanı Metin Anıl:
İTSO Başkanı Metin Anıl:
- "Şimdi ekonomiye odaklanmalıyız"

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl, "Referandumda çıkan sonuç Türkiye'ye hayırlı olsun. İş dünyası olarak bundan sonrasında ekonomiye odaklanılması gerekiyor" dedi.
İTSO Başkanı Metin Anıl, yaptığı yazılı açıklamada, demokrasilerde seçmen iradesinin her şeyin üzerinde olduğuna vurgu yaptı. Başkan Anıl, Türkiye'de bir defa daha demokratik süreçlerin işleyip milli iradenin tecelli ettiğini söyledi. Değişen 18 madde Türkiye'de yönetim şeklinde köklü değişiklikler getireceğini ifade eden Başkan Anıl, "Önümüzde sistemle ilgili uyum yasalarının hazırlanacağı yeni bir süreç var. Yeni sistemin devletteki çarkların hızlanmasını ve bunun özel sektöre olumlu yansımasını bekliyoruz" dedi.
Referandum süreci geride kaldığını ve bundan sonrasında herkesten ekonomiye odaklamasını istediklerini de ifade eden Anıl, "Özel sektör olarak beklentiler bu yöndedir. Türkiye'nin, özellikle iş dünyasının kaybedecek zamanı yok. Bize göre referandum süreci geride kalmıştır. Gerginliklerin ülkemize hiçbir faydası olmaz. Hızlı bir şekilde Türkiye'nin sorunlarına, üretime ve ekonomiye odaklanmalıyız. Türkiye'nin yeni bir büyüme hikayesine ihtiyacı var. Yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformlarını gerçekleştirmeliyiz" diye konuştu.
(AÇ)

17.04.2017 15:56:43 TSI
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