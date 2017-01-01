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Efeler Belediyesi 400 vatandaşı Ankara'ya taşıdı



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi TBMM'nin 97. yılında Efeler Ankara Yolunda' sloganı ile düzenlediği tur ile 400 vatandaşı Ankara'ya götürdü.

Efeler Belediyesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Efeler halkını ücretsiz olarak Ankara'ya götürdü. 24 Mart'ta başlayan gezilerde 50 kişilik otobüs ile belirlenen tarihlerde Efeler'den Ankara'ya hareket edilirken, gezi boyunca toplamda 400 vatandaş T.C. Efeler Belediyesi sayesinde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir, Etnografya Müzesi, 1'inci ve 2'inci Meclis'i ziyaret etti.

Geçtiğimiz aylarda Çanakkale gezisi ile başlayan ve Ankara gezisi ile devam eden kültür turlarına vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Tur kayıtları başlar başlamaz bir kaç saat içerisinde tüm 400 kişilik kontenjanımız doldu. Gezilerimizde de vatandaşlar Anıtkabir, Etnografya Müzesi ile 1'inci ve 2'inci meclis olmak üzere tarihimize tanıklık eden birçok yeri görme imkanı buldu" dedi.

(MU-MB-Y)



17.04.2017 16:20:48 TSI

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