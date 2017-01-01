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Ünye'de üç okula "Beyaz Bayrak"

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:17
Ünye'de üç okula "Beyaz Bayrak"
Ünye'de üç okula "Beyaz Bayrak"

(Fotoğraflı)

Hamza Alp
ORDU (İHA) - Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği yapılan denetimlerde temizlik ve hijyen kurallarına uyduğu belirlenen Ünye'deki üç okula "Beyaz Bayrak" sertifikası verildi.
Halk Sağlığı Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü denetim elemanlarınca yapılan denetimlerde temizlik ve hijyen kurallarına uyduğu belirlenen Ünye İnönü İlkokulu, Doğa Okulları İlkokulu ve Doğa Okulları Ortaokulu'na bayraklarını ve belgelerini Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney teslim etti.
Kaymakamlık odasında gerçekleştirilen törene Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ve okulların müdürleri katıldı

"Tuvaletçi kaymakamım ve gurur duyuyorum"
Sertifika töreninde açıklamalarda bulunan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Beyaz Bayrak projesini gerçekten çok önemsiyoruz. Toplum sağlığını koruma ve geliştirme, yaşam kalitesini yükseltme, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek hem merkezi idarenin hem de yerel idarenin sorumluluğundadır. Beyaz Bayrak alan okullarımızın diğer okullara örnek olmasını temenni ediyor idarecilerini kutluyorum. Benim bildiğim öncelikle bir eve girdiğimizde evin tuvaleti temizse o evin yemeği yenilir. Gerek kamu kurumlarında gerekse bir çok okulumuzda ne yazık ki hijyen konusu pek önemsenmiyor. Dışarıya çıktığımda insanların bana 'Tuvaletçi Kaymakam' söylemlerini hoş bulmuyorum. Fakat tuvaletçi kaymakamım ve gurur duyuyorum. Çünkü gördüğüm ve gezdiğim yerlerde bakıyorum pencerenin etiketleri lavabo taşlarının bakımsızlığı ve birçok temizliğin önemsenmediği yerde, sonradan temizlik için uğraşıyoruz. Birisi eline almış tuz ruhunu temizlemeye çalışıyor. Zaten o elindeki madde kanserojen. Tuz ruhu ile temizlenmez fırça ile temizlenir" dedi.
Konuşmaların ardından Beyaz Bayrak sertifikaları okul müdürlerine teslim edildi.
(HA-SLH-Y)

17.04.2017 16:25:39 TSI
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