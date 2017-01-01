17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ODÜ'den bölge kadınlarına destek

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:19
ODÜ'den bölge kadınlarına destek
ODÜ'den bölge kadınlarına destek

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Giresun ve Ordu illerindeki işsiz kadın istihdamının artırılması amacıyla geçen yıl Ordu Üniversitesi (ODÜ) bünyesinde faaliyete başlayan 'Gate For Woman' projesi tüm hızıyla sürüyor.
ODÜ Fatsa Meslek Yüksek Okulunda devam eden ve 400 kadına istihdam sağlamayı amaçlayan 3 milyon euro toplam bütçeli proje kapsamında kadınların hazır giyim imalat ve tasarım sektöründe istihdam edilecek nitelikte kalifiye eleman olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Fatsa Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi, 2016 yılı Kasım ayında başlayan projede sektörün ihtiyaçlarına uygun teknik ekipmanlarla hazırlanan giyim atölyesinde hazır giyim imalatı, bilgisayar destekli kalıp hazırlama programı ve model tasarımı eğitimlerine devam edildiğini belirtti. Çiftçi, bu proje ile 400 kadına istihdam sağlamak için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
(MAK-SLH-Y)

17.04.2017 16:26:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Asırlık projede sona doğru
YEREL

ASIRLIK PROJEDE SONA DOĞRU

Muhtarlar vergi konusunda bilgilendirildi
YEREL

MUHTARLAR VERGİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ
Ünye'de üç okula &quot;Beyaz Bayrak&quot;
YEREL

ÜNYE'DE ÜÇ OKULA "BEYAZ BAYRAK"
Kızılay Fatsa'da kan bağışı topladı
YEREL

KIZILAY FATSA'DA KAN BAĞIŞI TOPLADI
Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ORDU'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kamyon Garajı tamamlandı
YEREL

KAMYON GARAJI TAMAMLANDI
Şehitlerin isimleri okullara verildi
YEREL

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ OKULLARA VERİLDİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUN:
Halk oylamasının sonuçları kutlanıyor
YEREL

HALK OYLAMASININ SONUÇLARI KUTLANIYOR

Karşılaştırmalı analiz: Ordu
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: ORDU
FETÖ zanlısı doktor yol uygulamasında yakalandı
YEREL

FETÖ ZANLISI DOKTOR YOL UYGULAMASINDA YAKALANDI

Sobadan sızan gazdan zehirlendiler
YEREL

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİLER
CHP'li Torun, oyunu kullandı
YEREL

CHP'Lİ TORUN, OYUNU KULLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Nicki Minaj sosyal medyayı salladı!
  • 4 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...