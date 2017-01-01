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ODÜ'den bölge kadınlarına destek



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Giresun ve Ordu illerindeki işsiz kadın istihdamının artırılması amacıyla geçen yıl Ordu Üniversitesi (ODÜ) bünyesinde faaliyete başlayan 'Gate For Woman' projesi tüm hızıyla sürüyor.

ODÜ Fatsa Meslek Yüksek Okulunda devam eden ve 400 kadına istihdam sağlamayı amaçlayan 3 milyon euro toplam bütçeli proje kapsamında kadınların hazır giyim imalat ve tasarım sektöründe istihdam edilecek nitelikte kalifiye eleman olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Fatsa Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Çiftçi, 2016 yılı Kasım ayında başlayan projede sektörün ihtiyaçlarına uygun teknik ekipmanlarla hazırlanan giyim atölyesinde hazır giyim imalatı, bilgisayar destekli kalıp hazırlama programı ve model tasarımı eğitimlerine devam edildiğini belirtti. Çiftçi, bu proje ile 400 kadına istihdam sağlamak için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

(MAK-SLH-Y)



17.04.2017 16:26:32 TSI

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