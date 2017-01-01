17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:19
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz
- "Yeni Türkiye'de daha çok çalışacağız"

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - 16 Nisan Halk Oylamasını değerlendiren Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek oyunu kullanan tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Yılmaz, "Hemşehrilerimizle omuz omuza Yeni Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacağız" dedi.
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Halk Oylaması'nın sonuçlarını değerlendirdi. 'Evet'in çıktığı referandum sonuçlarının yüzyıllık demokrasi tarihinin dönüm noktası olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "İlk defa sivil siyaset eliyle yönetim sisteminin değiştirildiği 16 Nisan tüm Türkiye'nin zaferidir. Halk oylamasının kazananı Türkiye'dir, Türk Milletidir" dedi.
Kampanya sürecinde binlerce insanla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattıklarını dile getiren Başkan Yücel Yılmaz, Türk Milleti'nin demokrasiye sahip çıktığının altını çizerek, "Hemşehrilerimiz yaptığımız çalışmaların, harcadığımız emeklerin karşılığını verdi. Öncelikle sandığa giderek oy veren tüm hemşehrilerime, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Seçimlerin Türk Demokrasi'sinin olgunluk düzeyini gösterdiğini kaydeden Başkan Yücel Yılmaz, "Meydanlarda farklı şeyler anlatıldı ama son sözü millet söyledi, yeni sisteme 'evet' diyerek son noktayı koydu. Her zaman dediğimiz gibi halkımızın kararı başımızın tacıdır. Artık mazeret yok, yapılacak tek şey çalışmak. Artık Yeni Türkiye vardır. Yeni Türkiye'de istikrar, güven olacak. Bizler de Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmek için hemşehrilerimizle omuz omuza çalışacağız" açıklamasında bulundu.
(TS-

17.04.2017 16:26:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ayvalıklı köy okullarının ana sınıfı öğrencilerinin hayvanat bahçesi sevinci
YEREL

AYVALIKLI KÖY OKULLARININ ANA SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN HAYVANAT BAHÇESİ SEVİNCİ
İl başkanlarının referandum değerlendirmesi
YEREL

İL BAŞKANLARININ REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Kucağında çocuğu ile okulda resim yaptı
YEREL

KUCAĞINDA ÇOCUĞU İLE OKULDA RESİM YAPTI
Bulmacayı çözdüler, Başkanla kahvaltı ettiler
YEREL

BULMACAYI ÇÖZDÜLER, BAŞKANLA KAHVALTI ETTİLER
Hastalar doktorunu istiyor
YEREL

HASTALAR DOKTORUNU İSTİYOR
Filistin'e gidecek öğrencilerden ziyaret
YEREL

FİLİSTİN'E GİDECEK ÖĞRENCİLERDEN ZİYARET
Ormancılar tuzu azaltıyor
YEREL

ORMANCILAR TUZU AZALTIYOR
Burhaniyeli inşaatçının bayrak sevgisi
YEREL

BURHANİYELİ İNŞAATÇININ BAYRAK SEVGİSİ
Burhaniye'de parkın yeni hali çok beğenildi
YEREL

BURHANİYE'DE PARKIN YENİ HALİ ÇOK BEĞENİLDİ
Burhaniye'de cami ile minaresi arasından yol geçiyor
YEREL

BURHANİYE'DE CAMİ İLE MİNARESİ ARASINDAN YOL GEÇİYOR
Burhaniye'de Toplum Sağlığı Merkezi'nden kene uyarısı
YEREL

BURHANİYE'DE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ'NDEN KENE UYARISI
Ayvalık AK Parti'de 'Evet' coşkusu
YEREL

AYVALIK AK PARTİ'DE 'EVET' COŞKUSU
Balıkesir'de 'hayır' oyları yüzde 54 olarak sandığa yansıdı
YEREL

BALIKESİR'DE 'HAYIR' OYLARI YÜZDE 54 OLARAK SANDIĞA YANSIDI
Vali Yazıcı oyunu kullandı
YEREL

VALİ YAZICI OYUNU KULLANDI
Ayvalık'ın lezzet haritası çiziliyor
YEREL

AYVALIK'IN LEZZET HARİTASI ÇİZİLİYOR
Milletvekilleri oylarını kullandı
YEREL

MİLLETVEKİLLERİ OYLARINI KULLANDI
Ayvalık'ta Üniversite sistemindeki son değişiklikler ve geleceğin meslekleri semineri
YEREL

AYVALIK'TA ÜNİVERSİTE SİSTEMİNDEKİ SON DEĞİŞİKLİKLER VE GELECEĞİN MESLEKLERİ SEMİNERİ
Başkan Demiraslan oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN DEMİRASLAN OYUNU KULLANDI
Başkanlar oyunu kullandı
YEREL

BAŞKANLAR OYUNU KULLANDI
100 yaşında sandık başına gitti
YEREL

100 YAŞINDA SANDIK BAŞINA GİTTİ
Edremit'te 260 öğretmen başarı belgesi aldı
YEREL

EDREMİT'TE 260 ÖĞRETMEN BAŞARI BELGESİ ALDI
Zabıtadan referandum mesaisi
YEREL

ZABITADAN REFERANDUM MESAİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Nicki Minaj sosyal medyayı salladı!
  • 4 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...