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Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz

- "Yeni Türkiye'de daha çok çalışacağız"



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - 16 Nisan Halk Oylamasını değerlendiren Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek oyunu kullanan tüm hemşehrilerine teşekkür etti. Yılmaz, "Hemşehrilerimizle omuz omuza Yeni Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacağız" dedi.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Halk Oylaması'nın sonuçlarını değerlendirdi. 'Evet'in çıktığı referandum sonuçlarının yüzyıllık demokrasi tarihinin dönüm noktası olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "İlk defa sivil siyaset eliyle yönetim sisteminin değiştirildiği 16 Nisan tüm Türkiye'nin zaferidir. Halk oylamasının kazananı Türkiye'dir, Türk Milletidir" dedi.

Kampanya sürecinde binlerce insanla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlattıklarını dile getiren Başkan Yücel Yılmaz, Türk Milleti'nin demokrasiye sahip çıktığının altını çizerek, "Hemşehrilerimiz yaptığımız çalışmaların, harcadığımız emeklerin karşılığını verdi. Öncelikle sandığa giderek oy veren tüm hemşehrilerime, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Seçimlerin Türk Demokrasi'sinin olgunluk düzeyini gösterdiğini kaydeden Başkan Yücel Yılmaz, "Meydanlarda farklı şeyler anlatıldı ama son sözü millet söyledi, yeni sisteme 'evet' diyerek son noktayı koydu. Her zaman dediğimiz gibi halkımızın kararı başımızın tacıdır. Artık mazeret yok, yapılacak tek şey çalışmak. Artık Yeni Türkiye vardır. Yeni Türkiye'de istikrar, güven olacak. Bizler de Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmek için hemşehrilerimizle omuz omuza çalışacağız" açıklamasında bulundu.

(TS-



17.04.2017 16:26:38 TSI

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