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3'üncü Biyoloji Günleri gerçekleşti



(Fotoğraflı)



ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nün düzenlediği '3. Biyoloji Günleri' Troia Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Baysal, Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Gündüz, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Rıza Tekin, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından müzik dinletisi ile devam eden etkinliğin açılış konuşmasını Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Gündüz yaptı. Her yıl 16 Nisan'da Biyologlar Günü'nün kutlandığını söyleyen Prof. Dr. Gündüz, "Rekabetçi ve yenilikçi bir anlayışla ülkemizde farklılık yaratmaya çalışıyoruz. İşimizin de hiç kolay olmadığını biliyoruz. Gelişmiş ülkelerde temel bilimler ve biyoloji bölümleri oldukça zor tercih edilen ve zor mezun olunan bölümlerdir. Temel bilimler, üniversitelerin taşıyıcı bilimsel kolonlarıdır" dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem ise, "Fen Edebiyat Fakültesi diğer fakültelerimiz içerisinde farklı bir yere sahiptir. Biyoloji bölümünün de diğer bölümlerin içerisinde farklı ve özel bir yeri vardır ve örnek bir bölümdür. Akademik anlamda birçok değerli çalışmada önemli başarılar elde ettiler. Bu vesileyle 3. Biyoloji Günlerinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese de teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, 3'üncü Biyoloji Günlerinin davetli konuşmacısı olan Dokuz Eylül Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Baran'a katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Plaket takdiminin ardından Prof. Dr. İbrahim Baran 'Yılan İnsan İlişkileri' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Baran'ın sunumunun ardından, ÇOMÜ Biyoloji Bölümünden mezun 3 panelist, Eczacıbaşı, Tıbbi Tanıtım Sorumlusu Yüksek Biyolog Ayşe Çetin, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Laboratuvarı Yüksek Biyolog Servet Gaye Acar ve Huhtamaki Turkey Gıda Servisi Ambalajı A.Ş Kalite Kontrol Müdürü Yüksek Biyolog Deniz Yeşilyurt Akın, iş tecrübeleri hakkında kısa sunumlar gerçekleştirdi.

Yapılan sunumun ardından Fen Edebiyat Fakültesi Saklı Bahçe'de 'Çanakkale Biyolojik Çeşitleri' fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

(GD)



17.04.2017 16:42:23 TSI

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