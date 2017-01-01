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Başkan Polat Özal ve Fendoğlu'nu unutmadı



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MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Hamit Fendoğlu ve Turgut Özal'ı ölüm yıl dönümünde andı

Başkan Hacı Uğur Polat, 8. Cumhurbaşkanı Rahmetli Turgut Özal'ın Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi ve Dünya ile entegre olması adına ciddi adımlar atan önemli bir lider olduğunu söyledi. Polat, "Rahmetli Turgut Özal, 1980 darbesinde ciddi yaralar alan, kendi içine kapanıp zor günler geçiren ülkemizin ayağa kalkması, ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda yeniden canlanması için büyük adımlar atan önemli bir devlet adamıydı. Malatyalı olmasından her zaman gurur ve onur duyduğumuz 8.Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, ekonomik ve siyasi engelleri ortadan kaldırıp, dar kalıplara sokulup kendi kaderine terk edilmek istenen Türkiye'nin çehresini değiştirecek değişim ve dönüşüme öncülük ederek, aziz milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Bugün, yani 17 Nisan sabahından itibaren tam 24 yıl önce kaybettiğimiz Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın özgür ve sivil bir değişim ışığında "Büyük Türkiye" hayallerini gerçekleştirmek bu millete inşallah nasip olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemiyle Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Rahmetli Turgut Özal'ın Türkiye için belirlediği hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hamido, cesaretin adıydı"

17 Nisan 1978 yılında evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonrasında gelini ve iki torunuyla hayatını kaybeden Malatya'nın eski Belediye Başkanlarından ve bir dönem Milletvekilliği yapan Rahmetli Hamit Fendoğlu'nu da anan Polat, Hamit Fendoğlu'nun cesaretli bir Malatyalı olduğunu söyledi. Polat, "1980 Darbesi öncesinde Türkiye'nin ekonomik ve siyasi alanlarda gerilemesi ve akabinde karanlığa gömülmesi isteyenlerin meydana getirdiği kaos ortamında memleketinin geleceği için korkmadan ve çekinmeden görevini sürdüren Hamit Fendoğlu, evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonrasında gelini ve iki torunuyla hayata kaybetmesinin acısı hala yüreğimizdedir. Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı döneminde ülke ve millet uğrunda çalışmış, cesaretli ve cesur kişiliğiyle milletin gönlünde yer edinmiş Rahmetli Hamit Fendoğlu ile gelini ve iki torununu 39.'ncu ölüm yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

(BT-SD-Y)



17.04.2017 17:37:15 TSI

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