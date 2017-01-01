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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Ayağını yem karma makinesine kaptıran kişi yaralandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:36
Ayağını yem karma makinesine kaptıran kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sol ayağını yem karma makinesine kaptıran kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu'nun Yörgüç Mahallesinde çiftlikte çalışan 44 yaşındaki Hasan D., yem karma makinesindeki samanı koyduktan sonra ayağınla itmeye çalışırken, sol ayağını yem karma makinesine kaptırarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hasan D. ambulans ile Tekirdağ Devlet Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı.
(SK-MEF-Y)

17.04.2017 17:44:22 TSI
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