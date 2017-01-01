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Fotoğrafçılardan Rektör Yardım'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis ve Ahlat'ta faaliyet gösteren fotoğraf dernekleri ve fotoğraf sanatçıları, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı ziyaret etti.

Bitlis Fotoğrafçılar Derneği (BİFOD) Başkanı İskender Selçuk ile Ahlat Fotoğrafçılar Derneği (AHFOD) Başkanı Özkan Olcay ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Rektör Yardım'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Oldukça verimli ve güzel geçen ziyarette BİFOD Başkanı İskender Selçuk ile AHFOD Başkanı Özkan Olcay, Bitlis ve ilçelerini fotoğraf sanatı aracılığıyla tanıtmaya çalıştıklarını, Bitlis Eren Üniversitesinin de yapmayı planladıkları her türlü kültürel ve sanatsal çalışmalarda destek vereceklerini ifade ettiler.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Yardım ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fotoğraf dernekleri başkan ve üyelerine teşekkür etti. Yapmayı planladıkları projeler hakkında da bilgiler paylaşan Rektör Yardım, kültürel ve sanatsal projeler üzerinde de çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ziyaret sonunda dernek başkanları ve üyeleri, çekmiş oldukları fotoğraf tablolarını Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'a hediye ettiler.

(VO-MSA-Y)



17.04.2017 17:48:49 TSI

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