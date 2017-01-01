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Doğubayazıt ilçesinde "Tarım Kampüsü" temel atma töreni yapıldı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 18:19
Doğubayazıt ilçesinde "Tarım Kampüsü" temel atma töreni yapıldı
Doğubayazıt ilçesinde "Tarım Kampüsü" temel atma töreni yapıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Tarım kampüsü temel atma töreni yapıldı.
Temel Atma Törenine Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın, Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin, DAP Başkanı Adnan Demir ve kurum müdürleri katıldı.
Tören konuşan Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın, Ağrı ilinin Tarım ve Hayvancılık bölgesi olduğunu, ilimizin yurt genelinde küçükbaş hayvancılıkta 4'ncü sırada, büyük baş hayvancılıkta 8'nci sırada olduğunu bunu daha çok geliştirmemiz gerektiğini belirterek,"Tarım kampüsünün Doğubayazıtlılar için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum" dedi.
Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram ise, "83 Köy ile 30' un üzerinde mezrada Hayvan Sağlığı, Bitki Sağılığı, Aşılama ve Karantina işlemlerini yürüten İlçe Müdürlüğümüz bulunmaktadır. Bu 3 değerli kuruluşun bir arada olacağı Tarım Kampüsünün temel atma töreninde bulunmaktayız. İlimize ve İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Tarım kampüsü temel atma töreni gerçekleştirildi.
(AG-Y)

17.04.2017 18:27:54 TSI
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