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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Hisarcık'ta futsal turnuvası

18 Nisan 2017 Salı, 10:11
Hisarcık'ta futsal turnuvası
Hisarcık'ta futsal turnuvası

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ortaokullar arası futsal turnuvası düzenlendi.
İlçe futbol sahasında yapılan futsal turnuvasına Hisarcık Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu, Şehitler Ortaokulu ile Dereköy ve Karbasan ortaokulu takımları katıldı.
Tek devreli lig usulü yapılan müsabakalar sonunda Şehitler Ortaokulu takımı birinci, Seydi Resul Ortaokulu takımı ikinci ve Karbasan Ortaokulu takımı üçüncü oldu.
Ortaokullar arası futsal turnuvasında dereceye giren takımlara ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında verilecek.(MA-EFE)

18.04.2017 10:19:19 TSI
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