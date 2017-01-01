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Beyşehir'de şehitler anısına futbol turnuvası başladı



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KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerin anısına düzenlenen Kaymakamlık halı saha futbol turnuvası başladı.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerin anısına düzenlenen halı saha futbol turnuvası Beyşehir Gençlik Merkezi Spor Tesislerinde başladı.

Törenin açılışında konuşan Kaymakam Muzaffer Şahiner, sporun ortak paydası olan kardeşliğin, barışın ve güzelliğin ortaya çıkarılmasında büyük önemi olduğunu belirterek, "Biz de bu anlamda Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğümüzle birlikte bir halı saha futbol turnuvası düzenledik. 8 kurum ve 5 esnaf takımımızdan oluşan ekipler katılıyor. Başarılar diliyoruz. Tüm arkadaşlarımızı şampiyon olarak görmek istiyoruz. Kurumlar arası kaynaşmanın ve dayanışmanın da sağlanacağı bir turnuva olmasını diliyoruz. Hakeza, bu turnuvalarda kardeşliğin pekişmesi diğer mahallelerimizde de bu tür turnuvalar yapmaya bizleri teşvik edecektir. Bu nedenle centilmenliğin ön planda olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından ilçe protokolü penaltı atışları gerçekleştirdi. Ardından turnuva, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 112 Acil Servis takımları arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Turnuva, Kaymakam Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Murat Özaltun ve Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Salih Gül'ün başlama vuruşuyla başladı.

(AH-Y)



18.04.2017 10:59:20 TSI

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