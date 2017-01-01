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Vali Tapsız: "Karaman önemli bir turizm merkezidir"



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü ve turizm sektörü temsilcilerini makamında kabul etti.

Ziyarette, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Yıldız, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri hakkında Vali Tapsız'a bilgi verdi.

Vali Tapsız yaptığı konuşmada, farklı coğrafi yapısı, sahip olduğu değerleri, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle ilimizin önde gelen turizm merkezlerinden birisi olduğunu dile getirdi. Birçok medeniyete beşiklik eden ve farklı kültürleri barındıran ilimizin özellikle inanç turizmi, kültür turizmi, eko turizmi ve tabi güzellikler açısından çok zengin bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Tapsız, "İlimizin bu zenginliklerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtarak, Karaman'da turizmin geliştirilmesini ve pazar payının arttırılmasını amaçlıyoruz" dedi.

Karaman'da bugüne kadar turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Tapsız, turizm sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile sektör çalışanlarının Turizm Haftası'nı kutladı.

(MD-AH-Y)



18.04.2017 11:01:35 TSI

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