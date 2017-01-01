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Kartepe Belediyesi'nde öfke kontrolü eğitimi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen son eğitim seminerinde belediye personeline öfke kontrolünün nasıl olması gerektiği anlatıldı.

Belediye hizmet binası toplantı salonunda Psikolog Dilay Süloğlu tarafından verilen öfke kontrolü konulu seminerde, stres ve öfke oluşumunun sebeplerinin neler olduğu anlatılarak, ortaya çıkan sonucun olumlu olumsuz yönleri değerlendirildi. Öfke ve stresin hayatın bir parçası olduğu ancak bununla baş etmenin mutlaka öğrenilmesi gerektiğini belirten Psikolog Dilay Süloğlu, öfkenin kontrol edilmemesi halinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.

Hizmet içi eğitimle ilgili bilgiler veren yetkililer, "Kişisel Gelişim eğitimlerimiz değişik konularda devam edecek. Psikoloji ve bunun sonuçlarından biri olan öfke duygusu bir insanın tüm hayatını etkileyen bir konu olduğu için önemsedik ve eğitim takvimimize aldık. İnsanoğlu hayatta her türlü zorlukla karşılaşabiliyor. Kontrolü kaybetmeyerek risklerden kurtulmak ve kaliteli yaşamak için kendimizi ve insan psikolojisini iyi tanımak çok önemli. Eğitim konularımız çeşitlenerek devam edecek" dedi.

(İG-GY-Y)



18.04.2017 11:05:44 TSI

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