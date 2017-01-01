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Çanakkale Gezileri Başladı

18 Nisan 2017 Salı, 11:55
Çanakkale Gezileri Başladı
Çanakkale Gezileri Başladı

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen kültür gezileri kapsamında Çanakkale gezisi başladı.
Sungurlulu bayanlardan oluşan ilk kafile Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, eşi Vildan Şahiner ve Belediye Başkan yardımcıları dualarla yolcu etti.
Şahiner yaptığı açıklamada, "Sungurlulu hemşehrilerimiz farklı şehirleri ve ülkemizin görülmeye değer kentlerini gezerken, düzenlenen gezilerle tarihi ve kültürel birikimlerini zenginleştirirken başka şehirlerin ve coğrafyaların kültürleriyle kaynaşma imkânına da sahip olacaklar" dedi.
(SŞ-BÖ)

18.04.2017 12:04:04 TSI
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