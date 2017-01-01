18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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METEM'in 24 öğrencisi Çekya'da staj yaptı

18 Nisan 2017 Salı, 12:09
METEM'in 24 öğrencisi Çekya'da staj yaptı
METEM'in 24 öğrencisi Çekya'da staj yaptı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Sarıçam Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde (METEM), okuyan 24 öğrenci "Nonwoven (Dokusuz Yüzeyler) Üretimi ve Terbiye Yöntemleri" projesinde aldıkları hibe desteği ile Erasmus+ programı kapsamında Çekya'da staj yaptı.
METEM'de öğrenciler "Nonwoven (Dokusuz Yüzeyler) Üretimi ve Terbiye Yöntemleri" projesi ile Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 46 bin 314 Euro hibe desteği aldı.
Proje kapsamında 24 öğrenci, 3 öğretmen ile birlikte Erasmus+ programı ile Prag'da tekstil okulları ve işletmelerinde staj gördü. Öğrencilere staj sonunda Çekya'nın başkenti Prag'da eğitim aldıkları kurumdan sertifika, Europass Hareketlilik Belgesi ve Onur Belgesi verildi.

Nonwoven nedir?
Nonwoven, en düşük maliyetle ve en hızlı kumaş üretim metodudur. Özellikle kullanılıp atılabilen ürünlerin üretiminde nonwoven başlıca kumaş üretim metodu olma yolundadır.
(UMT-Y)

18.04.2017 12:17:41 TSI
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