Körfez'de 45 kişilik halk oyunları ekibi kuruldu
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, kültürel çalışmalar kapsamında 45 kişilik halk oyunları ekibi kurdu.
Körfez Belediyesi bünyesinde tamamı ortaokul öğrencilerinden oluşan 45 kişilik halk oyunları ekibi kuruldu. Ekip, Karadeniz ve Doğu Bölgesi yöresel halk oyunlarıyla Rıfat Ilgaz Ortaokulu'nda eğitmen Yasin Büte gözetmenliğinde çalışmalarına başladı. Çocuk halk oyunları ekibi, cumartesi ve pazar günleri saat 09.00-13.00 arası çalışmalarını yürütüyor.
(İG-GY-Y)
18.04.2017 12:22:17 TSI
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