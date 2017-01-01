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Kırsal mahallelerde doğalgaz için ilk kazma vuruldu

18 Nisan 2017 Salı, 12:15
Kırsal mahallelerde doğalgaz için ilk kazma vuruldu

BURSA (İHA) - İnegöl'de kırsal mahallelere doğalgaz ulaştırmak üzere çalışmalara başlandı. İlk kazma Kulaca Mahallesi'nde vurulurken, bu yıl 4 kırsal mahallenin doğalgaza kavuşması planlanıyor.
İnegöl'de kırsala yönelik yatırımlar hız kesmeden sürerken, kırsal mahallelerin doğalgaza kavuşması adına da çalışmalara başlandı. İlk kazma Kulaca Mahallesi'nde vurulurken, Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte İNGAZ Genel Müdürü Faruk Coşkun ve İNGAZ yetkilileri ile mahalle sakinleri de törene katılım gösterdi.

"İnegöl Belediyesi ile özel bir gayret sarf ettik"
Burada bir açıklama yapan İNGAZ Genel Müdürü Faruk Coşkun, Kulaca Mahallesi'nde güzel bir başlangıç gününde bir arada olduklarını ifade ederek, "Bugün hep birlikte ilk kazmayı vuracağız. Allah nasip ederse 1 buçuk ay içerisinde Kulaca Mahallesi içerisinde doğalgaz kullanabilecek alt yapı tamamlanmış olacak. Bu anlamda köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde özel bir mutfak çalışması gerekiyor. İnegöl Belediyesi ile biz yaklaşık 2-3 aydır işin teknik detaylarını masaya yatırdık. Özel bir emek sarf edildi burada. En son kazma vuracak seviyeye kadar geldik" dedi.

Bayram öncesi gaz yakma töreni yapılacak
Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini ifade etti. Doğalgazın İnegöl'de zaten kullanıldığını hatırlatan Aktaş, "Ama Kulaca Mahallemize ve bölgemize de hayırlı uğurlu olsun. İNGAZ Müdürümüzün de ifade ettiği gibi 2004 yılından beri doğalgaz çalışmaları İnegöl'de merkeziyle, kırsal mahalleleriyle birlikte kartopu misali büyüyerek devam ediyor. Bugün burada sembolik bir program gerçekleştiriyoruz. Bir aksilik olmazsa bayram öncesi de inşallah burada gaz yakma törenini gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Hayalimiz Kurşunlu"
Hayalinin Kurşunlu olduğunun da altını çizen Aktaş, "Aslında bizim hayalimiz Kurşunlu. Daha önce Kurşunlu Mahallemizde de bunu ifade etmiştik. Kurşunlu Mahallesi'ne giderken de bu güzergahtaki Alibeyköy, Bilal, Süpürtü, Eymir, Küçük Yenice gibi yerleşim birimlerinin de bundan istifade etmemesi için hiçbir gerekçe yok. Muhakkak gerekli prosedürler ayarlanacak ve inşallah oralar da bu süreçten istifade ettirilmeye çalışılacak. Avrupa'nın 50 yıl, Rusya'nın 80 yıl önce hallettiği işleri biz daha yeni yeni hallediyoruz. Doğalgazlar, kanalizasyonlar Keşke bunlar daha önce halledilmiş olsaydı. Ama maalesef halledilmedi ve nihayetinde bu yatırımlar çok büyük yatırımlar, milyonluk yatırımlar. Dolayısıyla da inşallah bunlar bittiğinde ilçelerimiz de, kırsal mahallelerimiz de çok daha güzel ve yaşanabilir olacak. Kazasız belasız tamamlanması ümidiyle ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İnegöl demokrasiye bağlılığını bir kez daha gösterdi"
Açıklamasında referanduma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aktaş, şöyle konuştu: "Dün itibariyle çok demokratik, çok güzel bir referandum çalışması gerçekleştirildi. Nihayetinde dün akşam itibariyle sonuçlandı. Öncelikle iradesini ortaya koyan tüm ülke insanına teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de gereken devlet büyüklerimiz tarafından yapılacaktır. Ben İnegöl'de de yüzde 91 gibi bir oranla referanduma iştirak ettiği böyle büyük bir katılıma yürekten teşekkür ediyorum. İnegöl insanının demokrasiye bağlılığını biz bir kez daha görmüş olduk. Nihayetinde oy vereniyle, vermeyeniyle, evet diyeniyle, hayır diyeniyle hepsi bizim arkadaşımızdır, kardeşimizdir. Ülkenin ali menfaatleri için bundan sonra el birliği ile yolumuza devam edeceğiz."
Açıklamaların ardından dualar edilip kurban kesilirken, Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İNGAZ Genel Müdürü Faruk Coşkun iş makinesine çıkarak Kulaca'da ilk kazmayı vurdu.
(SO-Y)

18.04.2017 12:22:20 TSI
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