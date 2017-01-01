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Denizli Dart şampiyonu takımın hedefi Türkiye Şampiyonluğu

18 Nisan 2017 Salı, 12:18
Denizli Dart şampiyonu takımın hedefi Türkiye Şampiyonluğu
Denizli Dart şampiyonu takımın hedefi Türkiye Şampiyonluğu

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Okul Sporları Yıldız Erkek Dart Turnuvası'nda Kale ilçesinin Mehmet ve Kemal Aracı Ortaokulu şampiyon oldu.
40 takım arasından ilk sırayı alarak şampiyon oldu.
Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'okul sporları yıldız erkek dart turnuvası' yapıldı. Turnuvaya 40 okul takımının katılım gösterdi. Turnuva sonunda turnuvaya katılan okullar, Bursa ve Uşak'ta düzenlenecek turnuvaya katılmak içir yarıştı. Turnuvada, 'Yıldız Erkekler' kategorisinde, Üçler Ortaokulu ile mücadele eden Kale ilçesinin Mehmet ve Kemal Aracı Ortaokulu, maçlarını kazanarak, son 8'e kalmayı başardı. Son 8'e kalan Mehmet ve Kemal Aracı Ortaokulu, oynadığı 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Final maçlarında da önce Türkiye 2. Si Hatice Musa Çelikkol Ortaokulunu, ardından da Hacı Şakir Meliha Öz Ortaokulunu 3-2 yenerek şampiyon olmayı başardı.
Hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirten takım çalıştırıcısı Okul öğretmeni Nazif Salgu, 1-5 Mayıs tarihleri arasında Uşak ve Bursa düzenlenecek turnuvaya katılacaklarını, burada başarılı olup, Gaziantep'te düzenlenecek, Türkiye şampiyonasına katılmak istediklerini belirtti.
(MT-

18.04.2017 12:26:19 TSI
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