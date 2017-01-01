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Hatay'da Turizm Haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Adem Karagöz

HATAY (İHA) - Hatay'da Turizm Haftası kutlama etkinlikleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör'ün, Antakya Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Işıkgör, burada yaptığı konuşmada, Turizm Haftasının başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, "Sınırlarımızda değişik olaylar oluyor bu Hatay'ı çok etkiliyor ama bu dezavantajı, avantaja çevirme şansımız var. Bunu alt yapımımızı güçlendirerek, yatırımlarımızı güçlendirerek yapabiliriz" dedi.

Hatay'ın konaklama konusunda bayağı geliştiğini ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Işıkgör, "Yeterli olsa da alt yapımızı güçlendirmemiz gerekir. İlimizin gelişmesine katkı sağlamamız gerek" diye konuştu.

Işıkgör 'ün konuşmasının ardından Hatay Büyükşehir Belediye Bandosu mini konser verdi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

(ADM-Y)



18.04.2017 12:50:50 TSI

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