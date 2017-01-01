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Şanlıurfa'da 1. Uluslararası Hemşirelik Kongresi düzenlenecek



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ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öncülüğünde, Şanlıurfa'da 1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi düzenlenecek.

Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 21-24 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa 1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi düzenlenecek. Kongre öncesi Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın başkanlığında, Yenişehir Kampüsü toplantı salonunda düzenlenen programa Harran Üniversitesi'nden Kongre Başkanı Yrd. Doç. Dr. Selma Kahraman, Kültürlerarası Hemşirelik Derneği Başkanı Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. Zehra Yılmaz katıldı. Programda açıklama yapan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, 7 ülkeden farklı üniversitenin destek verdiği ve alanında ilk defa uluslararası boyutta düzenlenecek olan kongrenin Şanlıurfa'da düzenlenmesinde girişimlerde bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerine teşekkür etti. Kongrede Kültürlerarası Hemşirelik eğitimi başta olmak üzere, hemşirelerin hasta bakımında hangi kültürel sorunları deneyimlendiği gibi konuların masaya yatırılacağını söyleyen Kongre Başkanı Yrd. Doç. Dr. Selma Kahraman "Sunumlar katılımcıların ilgisiyle değer kazanacak, gönderilen bildiriler ile kongre zenginleşecek, farklı bakış açıları kazandırılacaktır" dedi.

Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve kongrenin onursal başkanı Prof. Dr. Zehra Yılmaz, yurt dışından gelecek olan katılımcıları davet etmekten onur duyacağını belirterek, "Bu kongre ile akademik ve sahada hizmet sunan hemşireler bir araya getirilerek kültürlerarası hemşirelik ile ilgili kavram, kuram ve uygulamaların tartışılacağı bir platform oluşturulacaktır. Kültürlerarası Hemşirelik Kongresinin bu yıl fakültemiz tarafından düzenlenmesine bizleri layık gören Kültürlerarası Hemşirelik Derneği Başkanı Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi'ye ve bu süreçte bize verecekleri desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'a teşekkürlerimi sunarım" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, sağlık bilimleri alanında devlet üniversiteleri sıralamasında 1. olan Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. Zehra Yılmaz'a plaket verdi.

(AK-SD-Y)



18.04.2017 13:00:44 TSI

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