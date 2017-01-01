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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Turizm haftası nedeniyle sergi açıldı

18 Nisan 2017 Salı, 13:14
Turizm haftası nedeniyle sergi açıldı
Turizm haftası nedeniyle sergi açıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, Turizm Haftası nedeniyle Kilis Gravür,yağlı boya resimleri ile sandıktaki servet el ve ev sanatları sergisi açıldı.
İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü tarafından Turizm haftası etkinlikleri çerçevesinde restorasyonu yapılan Sabunhane (masmana) binasında Kilis Gravür,yağlı boya resimleri ile sandıktaki servet el ve ev sanatları sergisinin açılışı yapıldı. Sergi açılışına Kilis Valisi İsmail Çataklı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Günses Şenses, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdullah Aldemir, daire amir ve müdürleri katıldı.
Bir hafta süreyle açık kalacak Kilis Gravür,yağlı boya resimleri ile sandıktaki servet el ve ev sanatları sergisi Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Mustafa Kın Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Kilis Çatom Müdürlüğü, Kilis Ekrem Çetin Çatom Müdürlüğü ile Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştiriliyor
(MAD-SD-Y)

18.04.2017 13:22:23 TSI
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