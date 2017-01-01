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Evet Platformu faaliyetlerine son verdi

18 Nisan 2017 Salı, 13:25
Evet Platformu faaliyetlerine son verdi

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da yaklaşık bir ay önce 100 sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan Evet Platformu faaliyetlerine son verdi.
Platformdan yapılan açıklamada, "Türkiye Siyasi tarihinde yönetim sistemine ilişkin en önemli değişikliklerinden olan 'Cumhurbaşkanlığı Hükmet Sistemi' için 16 Nisan günü referandum gerçekleştirilmiştir. Parlamenter sistemin siyasi istikrarı sağlayamadığını ve bu yüzden koalisyonlar, darbeler ve muhtıraların önüne geçilemediğini düşünen Batman'da faaliyet gösteren 100 civarında STK, 'Batman Evet Platformu' adı altında bir araya gelmişti. Platform, siyasi partilerin çalışma kulvarı dışında, vatandaş olarak gelecek nesillere aydınlık bir gelecek bırakma adına, referandum sürecinde aktif bir rol üstlenmiştir. Propaganda süreci zarfında konferanslar, paneller, basın açıklamaları, resmi, tüzel ve özel kurumların ziyaretleri, afiş ve broşür dağıtılması gibi etkinlikler düzenlenmiştir. Referandum sonuçlarının alınması üzerine Batman Evet Platformu daha önce planlandığı gibi 17 Nisan 2017 itibariyle, misyonunu tamamlayıp, faaliyetlerine son verme kararı almıştır" denildi.
(MŞY-MP-Y)

18.04.2017 13:33:31 TSI
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